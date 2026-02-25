黑妹戰勝癌魔搵靚仔教練學拉筋養生 漢陽對住女醫生好尷尬︰前列腺問題講唔出口
更新時間：17:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-25 HKT
李麗霞（黑妹）、漢陽、范明熙（小V）及三姐等今日（25日）出席醫療旗艦店開幕禮，戰勝癌魔的黑妹，坦言現在以中醫和拉筋養生，每星期拉筋一次，又搞笑大讚教練好靚仔。
漢陽個仔代表港隊打手球
黑妹說：「我發覺個人縮咗水，如果唔係做咗咁多手術，都唔警惕呢樣嘢，有病之後真係要好好保養自己。」同場漢陽表示最近患上高血壓需要食藥控制，會注重飲食及節食減肥，他習慣搵男性醫師，「有些說話，對住女醫生會不方便講，好似前列腺問題。」又指現年17歲的兒子是手球港隊運動員，不時受傷，要做物理治療。范明熙則透露籌備推出跳唱歌曲，壓力大導致失眠。三姐坦言以前腳部有問題，多做運動後有改善。
最Hit
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
2026-02-24 17:02 HKT