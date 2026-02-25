31歲豪放港姐坐商務艙豪遊杜拜 從蝸居遷入豪宅富貴生活大揭秘

前TVB小生林俊賢的2022年港姐冠軍女兒林鈺洧，當選後工作量不多，幸而兩年前加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「接龍初戀Cafe」侍應保持曝光。31歲的林鈺洧近日在社交平台晒出到杜拜旅行的影片，見到由出發已坐商務艙，豪遊中東。

林鈺洧搽「阿婆香水」

林鈺洧日前在IG分享坐機的影片，見到她乘商務艙拍片，還開箱曝光「What's in my bag」，分享隨身攜帶的物品。最初見到林鈺洧拎出車牌、紙巾、面膜、白花油等產品後，林鈺洧還隨身帶備一部相機。梁麗翹驚訝林鈺洧去旅行前準備：「又買新相機呀你！」未出發先洗一筆錢。

相關閱讀：TVB「富貴星二代」萬聖節突破性感極限 黑色內衣配喱士黑絲甫士勁誘惑 豪騷豐滿上圍「絕對領域」

林鈺洧抵達當地除觀光外，更嘗試杜拜高空跳傘體驗，此項活動從大約5,000元至8,000元不等，可見林鈺洧今次旅程花費不菲。林鈺洧表示是第一次在杜拜跳傘：「首先跳傘教練會幫你做好安全措施，確保安全及舒適，我從來沒有想像過會去跳傘，它不在我的人生願望清單，我去跳傘只是因為當天天氣很好。杜拜實在太美了，整個過程並沒有像我想像中恐怖。」

林鈺洧被封「性女」

林鈺洧參選港姐時曾被翻舊帳，在節目《對號入座》中大談自性經驗，自揭有過五位性伴侶，被封「性女」。林鈺洧又因未滿1歲時父母離異，多年來與母親相依為命，曾稱爸爸沒有撫養過自己，直至14歲才與父親林俊賢相認。林鈺洧於2024年傳出與大生銀行創辦人馬錦燦幼子、業餘賽車手馬清揚關係密切，有傳頻出入男方位於山頂豪宅，馬清揚曾公開讚女方「好純品」，卻遭林鈺洧否認戀情，強調二人只屬普通朋友。

林鈺洧曾住「蝸居」

林鈺洧曾曝光香閨，目測只有約2、300呎，客廳有二人梳化、大電視、書櫃，客廳旁便是睡房，內有一張雙人床，基本上「入房一步就上床」。林鈺洧年前傳出由蝸居搬到豪宅，周身名牌，出入五星級酒店歎下午茶，又坐遊艇出海，被指財力驚人。

相關閱讀：TVB「香港第一美男子」被目睹周街派錢 頻唞大氣神色怪異 跟前港姐冠軍女兒斷聯孤立無援？