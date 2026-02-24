鄭中基走出婚變陰霾笑容滿面 攜女遊新加坡玩得盡興惹猜測

鄭中基（Ronald）自去年6月驚爆與余思敏（Sammie）結束12年婚姻後，一度行事低調，鮮有公開露面，直到去年12月才被網民在婚禮上捕獲。近日鄭中基趁農曆新年，陪家人到新加坡玩，全程笑容滿臉，又來者不拒合照，似乎已走出婚變陰霾。

鄭中基父女同行遊新加坡

日前有網民見到鄭中基與女兒現身機場，之後又有人見到鄭中基去新加坡環球影城。從網上流傳的照片所見，鄭中基身邊有一名中年女子，在樂園內玩得不亦樂乎，二人乘坐過山車時，鄭中基旁邊的女子笑得合不攏嘴，看起來心情極佳。鄭中基亦心情大好，對於粉絲要求合照來者不拒，表現友善盡顯親民一面。

鄭中基與前妻余思敏於2011年結婚，二人育有一對子女，一直被視為圈中模範夫妻。直到2024年傳出婚姻危機，去年6月雙方突然宣布離婚，消息震驚娛樂圈，二人更展開離婚程序，兩度現身家事法庭，就離婚細節進行閉門聆訊。

「機動電視台」開工大吉

鄭中基回復狀態後，事業同樣重回軌道，其創辦的YouTube頻道「機動電視台RTV」團隊昨日（23日）在IG上載大合照，表示開工大吉，鄭中基也有一同團拜聚餐。而被鄭中基指控「工作及操守有問題」中止合作的何慶湘，神隱近一年半，於大年初三（19日）終於露面，在IG上載兩張新相留言：「讓我們一起過」，相信已收拾心情走出風波。

