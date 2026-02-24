鄭中基走出婚變陰霾笑容滿面 攜女遊新加坡玩得盡興惹猜測
更新時間：13:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-24 HKT
鄭中基（Ronald）自去年6月驚爆與余思敏（Sammie）結束12年婚姻後，一度行事低調，鮮有公開露面，直到去年12月才被網民在婚禮上捕獲。近日鄭中基趁農曆新年，陪家人到新加坡玩，全程笑容滿臉，又來者不拒合照，似乎已走出婚變陰霾。
鄭中基父女同行遊新加坡
日前有網民見到鄭中基與女兒現身機場，之後又有人見到鄭中基去新加坡環球影城。從網上流傳的照片所見，鄭中基身邊有一名中年女子，在樂園內玩得不亦樂乎，二人乘坐過山車時，鄭中基旁邊的女子笑得合不攏嘴，看起來心情極佳。鄭中基亦心情大好，對於粉絲要求合照來者不拒，表現友善盡顯親民一面。
相關閱讀：鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基與前妻余思敏於2011年結婚，二人育有一對子女，一直被視為圈中模範夫妻。直到2024年傳出婚姻危機，去年6月雙方突然宣布離婚，消息震驚娛樂圈，二人更展開離婚程序，兩度現身家事法庭，就離婚細節進行閉門聆訊。
「機動電視台」開工大吉
鄭中基回復狀態後，事業同樣重回軌道，其創辦的YouTube頻道「機動電視台RTV」團隊昨日（23日）在IG上載大合照，表示開工大吉，鄭中基也有一同團拜聚餐。而被鄭中基指控「工作及操守有問題」中止合作的何慶湘，神隱近一年半，於大年初三（19日）終於露面，在IG上載兩張新相留言：「讓我們一起過」，相信已收拾心情走出風波。
相關閱讀：兩度失婚鄭中基近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱酗酒低谷
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT