馮熙燮誓減10公斤向公司證狀態 柯雨霏提男友語塞胡子貝「護駕」

TVB《聲秀》歌手馮熙燮、柯雨霏、胡子貝今日（23日）出席香港電台新春團拜。馮熙夑指新年在工作中度過，年初一參與花車巡遊，初嘗跳舞，「同《中年好聲音》歌手一齊玩！」

胡子貝冇賭馬運

柯雨霏新年就約朋友打咗4次邊爐，問有無去男友家拜年？她稱沒有。胡子貝回到安徽過年，「希望新一年出多啲歌，搵多啲錢！」馮熙燮要在5月前減走10公斤，配合新歌推出，「新年一嚿糕點都冇食，去晚宴只係食肉，冇食碳水。新年前一個禮拜開始生酮飲食，好想用行動證明畀公司睇我有努力。」另外，問到工作繁忙的柯雨霏如何度過情人節？她支吾以對，馮熙燮、胡子貝即救駕，指3人一同度過情人節，當天到馬場工作，乃人生第一次，有買馬試運氣，不過其中一隻馬因為中暑退賽，一起投注了60元也輸掉。