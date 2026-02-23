江華麥潔文榮升準老爺奶奶 32歲護士大仔宣布求婚成功將為人夫
更新時間：11:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-23 HKT
64歲的江華與71歲的麥潔文（Kitman）結婚33年，細女陳薔天繼承媽媽衣缽加入樂壇，相反32歲大仔陳耀淙投身醫護界，成為白衣天使。陳耀淙今日（23日）趁住人日宣布喜訊，透露已向女友求婚成功，正式升格為「準人夫」。
江華大仔浪漫求婚
江華兒子陳耀淙今日在IG限時動態分享一張充滿心思的求婚相，見到陳耀淙與女友穿上校服，重現青澀的學生造型。在一個看似校門的綠色鐵閘前，陳耀淙手持戒指，單膝下跪向女友求婚，畫面浪漫。
相關閱讀：江華「雍正皇帝」出巡北上吸金 預告農曆新年無休證身價 曾因「嫪毐」被嘲耿耿於懷
陳耀淙在限時動態興奮寫道：「初七人日送俾大家嘅生日禮物：一個天大嘅喜訊！」還Tag未婚妻。而陳耀淙女友Manman也在IG分享喜悅，上傳一張戴上求婚鑽戒、二人緊握雙手的照片，甜蜜宣布：「YES!!!!!!!!!! We're officially engaged！！」
江華準新抱放閃
Manman成為陳耀淙未婚妻後，又在帖文中透露求婚的背後故事：「我們的人生既然在這裡相遇，不如就在這裡開展新一頁。」Manman還打上多個hashtag：「cosplay我哋自己中學時期」、「上年已經買咗戒指」、「好嘢要嗱嗱臨落訂」、「靈魂相認」、「校門前」，大晒幸福。
相關閱讀：90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
3小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT