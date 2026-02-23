Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江華麥潔文榮升準老爺奶奶 　32歲護士大仔宣布求婚成功將為人夫

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-23 HKT

64歲的江華與71歲的麥潔文（Kitman）結婚33年，細女陳薔天繼承媽媽衣缽加入樂壇，相反32歲大仔陳耀淙投身醫護界，成為白衣天使。陳耀淙今日（23日）趁住人日宣布喜訊，透露已向女友求婚成功，正式升格為「準人夫」。

江華大仔浪漫求婚

江華兒子陳耀淙今日在IG限時動態分享一張充滿心思的求婚相，見到陳耀淙與女友穿上校服，重現青澀的學生造型。在一個看似校門的綠色鐵閘前，陳耀淙手持戒指，單膝下跪向女友求婚，畫面浪漫。

相關閱讀：江華「雍正皇帝」出巡北上吸金 預告農曆新年無休證身價 曾因「嫪毐」被嘲耿耿於懷

陳耀淙在限時動態興奮寫道：「初七人日送俾大家嘅生日禮物：一個天大嘅喜訊！」還Tag未婚妻。而陳耀淙女友Manman也在IG分享喜悅，上傳一張戴上求婚鑽戒、二人緊握雙手的照片，甜蜜宣布：「YES!!!!!!!!!! We're officially engaged！！」

江華準新抱放閃

Manman成為陳耀淙未婚妻後，又在帖文中透露求婚的背後故事：「我們的人生既然在這裡相遇，不如就在這裡開展新一頁。」Manman還打上多個hashtag：「cosplay我哋自己中學時期」、「上年已經買咗戒指」、「好嘢要嗱嗱臨落訂」、「靈魂相認」、「校門前」，大晒幸福。

相關閱讀：90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
20小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
18小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
3小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
22小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
3小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
4小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
15小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
5小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT