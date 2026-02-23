李居明同院商傾增加《金多寶》排片量 4字批娛樂圈馬年行情

《粵劇特朗普4.0》拜神祈求順順利利，李居明、江欣燕、龍貫天等到場。李居明形容該劇一直帶來突破，以時事為主題，故此不斷更改劇本，指演出前一晚仍「飛紙仔」。至於是次找來江欣燕參與，李居明指合作順利、愉快，邀請對方再演6月「新光粵劇節」《粵劇特朗普5.0》，目前他計劃找上更多朋友跨界演出，當中包括阮兆祥。

《金多寶》排片量增

除了時事粵劇之外，在「新光粵劇節」上，李居明請到蓋鳴暉班底演出，同時有新一代花旦鄭雅琪與藍天佑合演《封神榜》。問到娛樂圈新一年的運程，李居明相信會「非常興旺」，指賀歲檔中，新光戲院有《夜王》上映，亦十分期待周星馳的《女足》刺激票房；形容賀歲檔《夜王》、《金多寶》以及《鏢人：風起大漠》三頭馬車谷票房。他表示得知《金多寶》排片不足，即時與新光戲院商討增加排片量，形容其戲院勝在流動性高，同時明言《夜王》宣傳上較為著數，票房上亦較具優勢。