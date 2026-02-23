李居明同院商傾增加《金多寶》排片量 4字批娛樂圈馬年行情
更新時間：00:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:15 2026-02-23 HKT
《粵劇特朗普4.0》拜神祈求順順利利，李居明、江欣燕、龍貫天等到場。李居明形容該劇一直帶來突破，以時事為主題，故此不斷更改劇本，指演出前一晚仍「飛紙仔」。至於是次找來江欣燕參與，李居明指合作順利、愉快，邀請對方再演6月「新光粵劇節」《粵劇特朗普5.0》，目前他計劃找上更多朋友跨界演出，當中包括阮兆祥。
《金多寶》排片量增
除了時事粵劇之外，在「新光粵劇節」上，李居明請到蓋鳴暉班底演出，同時有新一代花旦鄭雅琪與藍天佑合演《封神榜》。問到娛樂圈新一年的運程，李居明相信會「非常興旺」，指賀歲檔中，新光戲院有《夜王》上映，亦十分期待周星馳的《女足》刺激票房；形容賀歲檔《夜王》、《金多寶》以及《鏢人：風起大漠》三頭馬車谷票房。他表示得知《金多寶》排片不足，即時與新光戲院商討增加排片量，形容其戲院勝在流動性高，同時明言《夜王》宣傳上較為著數，票房上亦較具優勢。
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT