吳海昕馬年求減是非 發錢寒開舖教普拉提姻緣免問

吳海昕（22日）出席跑步活動，她表示是第5年參與該活動，並透露剛在美國考取普拉提導師牌，笑稱會向大會提議明年在活動上設攤位教參加者普拉提。吳海昕籌備工作室教授普拉提，她說︰「落實在港島區，自己搞，無拍檔。我份人比較吹毛求疵，怕吵架，投資方面希望在6位數內，簡單裝修可以省錢，上了軌道後才加大投資額。」

吳海昕未遇追求者

吳海昕說已有開店吉日，卻連舖位都未睇，「我有目標，就能逼自己堅持下去。」問到是否希望在馬年脫單？她笑言希望搵錢，「少一點是非。」形容與其搵人照顧，不如自己照顧自己。吳海昕話有多啲出街識新朋友，未遇到追求者。問到拜年時可有被親友追問感情狀況？她形容自己心境年輕，笑指過了35歲沒有人再過問，媽咪也沒有追問。她每年都會睇風水，師傅批馬年多桃花，人緣好，「但姻緣沒有那麼快！」笑言不想馬上脫單，「只想馬上賺錢！」