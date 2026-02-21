蘇慧倫與蕭景鴻後台分享「父母經」 白安首挑戰唱Rap 孖蔡旻佑演繹《騎士精神》送祝福

蘇慧倫、白安、蕭景鴻（阿弟）早前受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》演出，與觀眾一同迎新年，三人各自帶來令人驚艷的舞台與限定合作，為活動添亮點。迎接馬年到來，他們也祝福大家新的一年「馬上平安、馬上順利、馬上成功」。

蘇慧倫讚阿弟是孝順的爸爸

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫霸氣登場，率領16位舞者帶來表演，氣勢磅礴的手型舞搭配重新編曲的《929》，瞬間點燃全場氣氛。緊接着，她以搖滾編曲唱響經典《黃色月亮》，為舞台掀起另一波高潮。而在後台，蘇慧倫也與許久未見的好友們開心寒暄。拍照時她手比著「YA」，卻突然和一旁的阿弟聊起「父母經」，直呼孩子們放寒假在家真的忙翻天，阿弟則笑說：「我們家三個！還要陪女兒去拍戲，當她的助理。」讓蘇慧倫忍不住大讚他是「孝順的爸爸」。

白安與蔡旻佑為歌曲加入馬匹奔騰聲

「創作才女」白安此次特別與蔡旻佑驚喜合作，白安演唱《我把你留在去年》，希望大家把不愉快的都留在過去，迎接嶄新的一年。隨後白安搭配蔡旻佑的現場小提琴演出，兩人重新詮釋蔡依林的經典歌曲《騎士精神》，這次也是白安首次挑戰演唱Rap，她更直言未來應該很難再唱到Rap歌，這次可說是限定版演出！而因應馬年將至，兩人在間奏巧妙加入馬匹奔騰聲音，蔡旻佑笑說：「希望大家都騎上有『騎士精神』的馬，馬年都能很有精神、很勇敢，一起策馬奔騰！」

阿弟唱閩南歌深入人心

阿弟所屬團體Energy於2024年強勢復出，是次登台他演唱職人戲劇《寶島西米樂》的台語片頭曲《太陽》及片尾曲《一句話一封信》，展現阿弟成熟穩重的演唱層次。阿弟在Energy擔任主唱並展現超實力派的唱跳實力，這次在戲劇主題曲以成熟溫暖的閩南語嗓音深入人心。除此之外，他更在戲劇上有相當優秀的表現，果真是能唱能跳又能演的三棲藝人！



蘇慧倫今年將推出全新戲劇作品《欠妳的那場婚禮》，邀請觀眾一同找回愛的初衷；白安將於3月7日在高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會最終場。阿弟近期與丁噹攜手舉辦【可以是朋友，現在是戰友】〈可以是朋友〉歌唱大賽。