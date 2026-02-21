陸永@農夫豬籠入水 新界複式豪宅戶外花園大到變排球場 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所

陸永（陸永權）與C君（鄭詩君）組成Hip hop組合「農夫」出道25年，近年北上發展賺到盤滿鉢滿，去年二人宣布成立屬於自己的公司「農作天下 So Fa So Cool」，實行肥水不流別人田，農夫曾透露成立新公司後，今年全年已排滿工作，同時定於5月在紅館舉行演唱會。

陸永今年農曆年留港過年，日前邀約C君黃天頤夫婦、黃翠如蕭正楠夫婦與及洪永城梁諾妍夫婦齊齊到家中食盆菜，「陸永嫂」陳莉娜在IG限時動態分享短片並寫道：「成班長輩陪Simsim猜波。」片中看彆到大家在戶外花園打排球，空間極大。

陸永與太太陳莉娜婚後育有大女陸一穎與細女陸一心，一家四口於新界複式大宅居住。陳莉娜曾分享為屋企大掃除，當時已經可見主人房目測最少有400呎兼配置大露台，媲美不少打工仔的居所。客廳面妙積亦相當大，除了擺放巨型電視與沙發外，還放置了鋼琴與餐桌，非常闊落！今次陳莉娜貼出「長輩」們和SimSim齊齊在花園打排球的相片，七人分別站在花園的兩側，空間仍綽綽有餘，黃翠如都笑言：「;;初三排球夜，一個好好打排球的場，成班長輩陪SimSim打波。」

入行25年的陸永曾自爆戶口只得雙位數，但早年同C君搞笑形象成功入屋，跟鄭裕玲的合作更加極受歡迎，現時他主力在內地吸金，太太陳莉娜過往曾透露，每隔幾年就會跟風水搬一次屋，她指屋不一定大就好，她表示「有啲細屋風水都好好㗎，可惜真係唔夠住。」今次入住的複式豪宅，陳莉娜曾說：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」

