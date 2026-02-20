Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大小姐」林淑敏爸爸離世罕晒黑白照悼念 群星慰問盼林父離苦得樂一路好走

更新時間：13:00 2026-02-20 HKT
處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「大小姐」龍力蓮的林淑敏（Mandy），今日（20日）在社交平台透露父親與世長辭，林淑敏罕有公開爸爸的照片，撰文悼念父親，字裡行間滿載不捨之情。蔣家旻、姚子羚、麥明詩、陳自瑤等十幾位圈中人送上慰問：「離苦得樂」、「一路好走」。

林淑敏懷念爸爸

林淑敏今日在IG上載一張爸爸的黑白照，林父所坐的輪椅背面有醫院名稱，估計照片在醫院拍攝，林淑敏留言：「爸爸，感謝您把我帶來這世界；感恩我遺傳了您對藝術的喜好。也感激一直以來照顧你的摯親，您在維繫着我們大家彼此之間的愛。我永遠懷念您。」

49歲的林淑敏曾在觀塘順安邨生活，直到11歲時隨家人移民到加拿大多倫多，在當地完成大學課程後回流返港，2000年參加港姐可惜大熱倒灶，在娛樂圈發展至今。入行多年的林淑敏甚少提起家人，只曾透露父母居於加拿大。

林淑敏回憶與父相處

林淑敏曾罕有在活動上提起父親，指爸爸為人內斂，但愛要及時兼讓對方知道：「其實我屋企唔係好做節，有一次父親節，因為見同學送禮物畀爸爸，我又跟住送。佢收到嘅時候就好愕然，幾廿歲咁大個都未收過小朋友嘅禮物。依家諗返起原來幾內斂嘅人，平時幾唔講出口都好，當有行動表示嘅時候，對方都會感受到嗰種溫暖，同埋會感動。」

