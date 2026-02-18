沙拉保夫新奧爾良用頭襲擊人被捕 獲准保釋外出 被爆與女星Mia Goth離婚

39歲《變形金剛》男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）周二凌晨在美國新奧爾良參加「懺悔星期二」（Mardi Gras）的傳統節日時，與人發生爭執。片段中，阿沙與一名年老男子在聊天，但他將一雙手收入上衣內，舉止奇特，然後他開始向老年人怒罵，但對方表現冷靜，他再走向對方，並用頭撞向對方的臉。多名途人試圖阻止他，他一度離開，之後再回來向老年男子的腹部多次出拳，又擊中另一名男子的鼻，最後在酒吧門外被警方拘捕。

阿沙面臨兩項簡單襲擊罪

另一片段就見阿沙半裸上身，被兩名男子制止，他似乎有受傷，由醫護人員治理，他其後被捕。警方發言人指阿沙面臨兩項簡單襲擊罪。有份參加節目的男子Jeffrey Damnit稱周一下午約5時，當時他在酒吧飲酒，期間阿沙撞開他，向侍應要求一壼水，然後向他爆粗表示：「如果你推我，我會踢你屁股。」他於當晚深夜再回到酒吧，發現阿沙還在那裏，但被趕出酒吧。Jeffrey指阿沙試圖咬酒吧經理，並向對方爆粗。

阿沙已多次因襲擊傷人被捕

周二早上，阿沙獲准保釋離開警署，然後走到「懺悔星期二」的巡遊路線，並再點啤酒，期間又換上新衫與fans聊天。阿沙手上未有戴上婚戒，他與女星Mia Goth近日傳出離婚，本月初Mia都被發現未有戴婚戒，有指他們一年前已低調地分開，二人於2016年結婚，兩年後一度分開，直至2020年復合，他們育有一名今年4歲的女兒。其實阿沙已多次因襲擊傷人被捕，事業停滯，早前他還聲稱已戒酒。