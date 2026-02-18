寶珮如明年想參加《中年好聲音》 將努力操弗兼說服老公

寶珮如和黃韻材等今日（18日）出席一個新春嘉年華活動，寶珮如表示今年留港過年，指老公放假放到初七再開工，故決定留港消費，又說老公本來想陪她開工，她卻叫老公留在家打點今晚晚餐，因家人都會來食飯，笑指老公很囉嗦，怕他來到會指指點點，笑謂夫妻互不干涉對方工作最好。

寶珮如怕喊得比葉凱茵更慘

寶珮如表示之後幾日的行程都排到滿滿，除了去親戚家拜年，一班相熟藝人亦有安排團拜，比返工更忙，她說：「我和老公都很少北上消費，多留在香港支持小店，雖然很多人都說市道不好，但我去行花市時人山人海，不過唱歌的工作的確少了，個個都找《中年好聲音》的歌手，我和老公講出年都要參加。」講到好友蔡國威在《中聲4》出局，寶珮如表示知道，又指契仔媽咪葉凱茵出局時喊到豬頭，談到她參賽就可為友復仇？她卻擔心自己輸了會喊得比葉凱茵更慘，不過會用一年時間操弗兼說服老公，「我覺得這個節目很成功，能訓練膽量，大部分參賽者都是素人，要很勇敢，但我比較隨緣，又不是很爭取的人，老公覺得我未夠班，參賽者不是職業歌手都比我犀利，所以我要搵個好的師父學唱歌。」並謂新一年最希望身體健康，會控制飲食和多做運動，增強身體免疫力，有健康的身體做甚麼都可以。