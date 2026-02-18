Jace現身紅館拜神 未因門票銷情未如理想影響心情 粉絲扮綠色外星人力撐

陳凱詠（Jace）首個個人紅館演唱會《JACE WORLD》今晚（18日）首場演出，下午先進行拜神儀式，祈求演出順利，數十粉絲到場支持，由於演唱會以綠色為主題，陳凱詠呼籲觀眾穿綠色服裝入場，現場見到有粉絲響應呼籲以綠色打扮到場，更有4位粉絲打扮成外星人，衣服上的英文字母正好組成陳凱詠的英文名，非常有心思。

Jace充當攝影師為dancers拍照

陳凱詠頭戴帽子並穿著大會T裇現身，雖然她早前自爆有陳慧琳和林家謙做嘉賓，但門票銷情仍未如理想，今晚開騷前網上甚至有人劈價出售門票，但都無影響她的心情，她一現身就滿臉笑容與粉絲打招呼，並充當攝影師為粉絲和dancers拍照，完成儀式後與粉絲影大合照之餘，又為粉絲簽名和自拍，有粉絲帶同她的實體專輯讓她簽名，令她非常感動，頻呼新碟很靚，不捨得簽名，粉絲們在她離開前不斷大叫「good show」和「加油」，為她打氣，陳凱詠未有接受訪問就回到場內繼續為個唱做準備。