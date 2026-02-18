「羅家英師丈」私下狀況曝光！為生計揸的士因呢一事零怨言 曾任輔警親身經歷驚天械劫案

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年播映至今已成為香港電視史上最長單部具有連貫劇情的處境劇。劇中除了「熊樹根」劉丹一家外，還有不少角色相當入屋，多來深受觀眾喜愛，「熊樹根」劉丹一直被仔女誤認與「食屎陳師奶」孫慧蓮有「奸情」，曾經「過檔」的「食屎陳師奶」孫慧蓮終於回歸，但戲份不復當年。

「陳生」黃志榮揸的士賺生活費

飾演「食屎陳師奶」孫慧蓮老公的「陳生」黃志榮同樣減少出鏡，本身是特約演員「陳生」黃志榮多年來主力拍TVB劇集，遇上不用開工的日子，「陳生」黃志榮揸的士賺生活費，近日又網民在Threads分享截到黃志榮的士的照片，留言表示：「幸坐到食屎陳生嘅車，好彩佢冇問我借豉油。」不少網民分享遇上「陳生」的經歷。

「陳生」黃志榮被網民稱被耽誤的車手

「陳生」黃志榮曾表示本身有多類型的駕駛執照，亦曾因為運輸署拍攝提醒市民搭小巴要戴安全帶的廣告，令他的「司機」形象深入民心。今次再被網民巧遇，有人說：「陳生平時好似係喺炮台街交更，我夜晚見過佢幾次。」、「我都坐過，喺港島要過海，前面幾架都唔載，係佢叫我上車，一聲怨言都冇。」、「佢真係做到『小姓黃，叫我陳生吖』」、「列提頓道陳豪。」、「喺九龍都試過坐過佢車，當時佢帶住黑超，但都認到佢。」、「原來佢係被耽誤嘅車手。」

黃志榮《愛·回家》「陳生」深得觀眾喜愛

黃志榮入行前曾任職輔警，1974年寶生銀行械劫案發生時，他也在現場幫忙維持秩序，這次經歷令他非常深刻。任職輔警期間，認識了經常在影視圈飾演警察的「日本仔」田沃豐和「陸叔」陸應康，黃志榮曾表示如有電影公司欲找人飾演輔警，總會先透過兩人去找適合的人選，黃志榮就是這樣踏上演藝圈之路，但黃志榮未有放棄輔警的工作，做足36年，直到55歲才退休。黃志榮拍過不少劇集，不過《愛·回家》「陳生」一角深得觀眾喜愛，黃志榮曾表示每當走到街上，均被稱呼為「陳生」，雖然觀眾不知道他的真名，但就記得劇中的名字：「試過很多次有乘客話我好熟口面，跟住傾下會記得原來係喺劇集過我，好多時有乘客落咗車話同我影相，有人認得自己嗰種喜悅真係好難形容。」

