20組星二代賀馬年鬥可愛！港姐季軍做苦力「腳趾女神」偏方吸財 朱慧敏湊女拍片哭笑不得

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-17 HKT

今日（17日）是農曆大年初一，一眾已婚藝人在社交網大晒溫韾家庭照賀新春。除古巨基首次曝光細仔Kuderson正面照，今年胡杏兒一家繼續返沙頭角圍村祭祖，朱慧敏自細仔出世後，首次一家四口行年宵，兼過第一個農曆新年。曹敏莉、姚樂怡、 應采兒、楊卓娜、李美慧等，也有出PO賀新禧。

沈卓盈全家「紅噹噹」

曾被網民封「腳趾女神」的沈卓盈，每逢佳節都會花心思為囝囝裝扮，今次一家人再次在家中影靚相打卡。見到沈卓盈一家三口穿上「紅噹噹」打扮，在廳中擺銀柳裝飾，又有多隻馬公仔、元寶做道具，夠晒應節。最特別的是一家人穿上紅襪，分別為「發」、「財」，似乎想過個豐盛的一年。

藝人賀年圖輯大晒冷：

胡杏兒婚後每一年都跟老公李乘德（Philip）返圍村祭祖，今年亦不例外，三個兒子也有同行。胡杏兒與囝囝同樣穿上紅色裝束，打扮喜慶取好意頭。而其家中亦擺大桃花，貼上多對對聯、揮春，增添節目氣氛。

胡杏兒輕鬆擔擔挑

過往由老公或兒子出力搬祭品，今次卻落在胡杏兒身上，見到她將擔挑擔上膊，上方放有香燭、水果，胡杏兒神情輕鬆，相信是湊仔的成果。胡杏兒留言：「馬年啦，我們準備好了，放馬過來吧！」

至於朱慧敏帶細仔去年宵時，全程交由老公照顧，朱慧敏一家人穿上中式服飾，第一次一家四口拍賀年片，但大女不合作，一時遮住媽媽個樣，一時又拖住弟弟手揈揈，異常忙碌。

朱慧敏逐句教女拜年

朱慧敏逐句教囡囡拜年時，忍不住爆笑，又留言：「弟弟剛滿一歲，今年是他人生第一次逛年宵花市。回想去年這個時候，我肚子還大大的，懷裡抱着小小的娃娃，而當時她才剛剛學會走路呢。」

藝人賀年圖輯大晒冷：

