央視馬年春晚丨王菲妝容「甩轆」登熱搜遭狠批顯老10年 郭富城王一博勁歌熱舞現意外

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-17 HKT

內地央視舉行《2026年春節聯歡晚會》（央視春晚）日前已曝光王菲第6度亮相，而郭富城與王一博有合作演出勁歌熱舞。昨晚（16日）節目更見到梁家輝、陳小春、周慧敏、梁詠琪、薛凱琪等，星光熠熠。

王菲6度演出再成為話題

王菲今年是第6度現身央視春晚，獻唱《你我經歷的一刻》，以澄澈空靈的歌聲，再度成為話題。王菲穿上灰色緊身裝束亮相，戴上「洗衣珠」耳環，雖然服裝凸顯王菲的身材，但其妝容卻受到網民批評，直指將56歲的王菲變老，有網民形容「好像眉毛勾下來和眼線連上了」、「感覺怪怪」、「那眉毛真不行」、「這個妝容給王菲顯老十歲，這個眉毛畫的一點報看」，而「誰給王菲畫的眉毛」更一度登上微博熱搜。

相關閱讀：44歲「曾患抑鬱症女星」春晚綵排如撞邪 眼神呆滯如行屍走肉 曾試過嘔吐呼吸困難

而郭富城與王一博合作的《閃耀動起來》演出，可謂目不暇給，王一博率先登場，卻不慎在舞台上跣腳，但王一博反應迅速，將失誤無縫銜接變成舞台設計，完美救場不僅觀眾沒有察覺，連郭富城亦沒看出來。

郭富城讚王一博是舞王

王一博事後與郭富城一同受訪，自爆在表演時不慎腳滑一下，當時剛出場，卻因鞋底打滑失平衡，惟有隨機應變，轉為地板動作掩飾。王一博對表演失誤感到無奈：「次數多了就會不慌忙，就會隨機應變了，舞台總是不完美的」，而郭富城大讚王一博：「他就是舞王，對！一博在我心裡就是。」

