Dee新年向黃子華鄭秀文拜年 寄語經濟唔好不要賭 林熙彤提議盧鎮業着女裝謝票

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-16 HKT

盧鎮業、何啟華（Dee）、譚旻萱(Mandy)、林熙彤及麗英等今日（16日）到旺角出席電影《夜王》宣傳活動，對於電影優先場票房近200萬，打破了導演上齣電影《毒舌大狀》優先場紀錄，他們均大叫：「恭喜！」林熙彤提議Dee跟盧鎮業着女裝謝票，盧鎮業笑指覺得可着黑絲。

麗英「下海」終可圓夢

對於該戲宣傳短片「霸道的愛小劇場」中，麗英在片中終「下海」，她笑指終可圓夢：「結衣（麗英飾）冇下過海，嗰條短劇就半下海，同埋覺得互摑好刺激，睇到啲留言，大家都睇得好開心，覺得新年最緊要happy。」有份演出的Dee就溫馨提示短劇跟電影無關，是另外創作的短片，提到Dee連鼻哥窿都有戲，他笑指鼻窿的演技已練了30多年。Dee又透露完成今日謝票後，會有幾天時間休息，但好快又會見面，問到可會開賭局，Dee笑指現在經濟不好，所以不要賭：「一賭就好多偷呃騙拐騙，我哋呢啲留番啲財。」至於是否會跟黃子華和鄭秀文拜年，他表示會，更指待會就會跟子華拜年。

