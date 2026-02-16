《夜王》優先場票房累積近200萬 黃子華裝扮成「歡哥」派利是 廖子妤入圍金像獎「最佳女主角」已心滿意足

黃子華、廖子妤、何啟華及盧鎮業等今日（16日）到旺角為賀歲片《夜王》宣傳，吸引過百名途人圍觀，他們向觀眾派笑口棗和利是。子華以戲中的「歡哥」造型現身，又大爆金句「日忙夜忙，不如睇多次《夜王》」。

楊偉倫稱許志安太有型扮唔到

對於《夜王》優先場票房接近200萬，破了導演吳煒倫上次《毒舌大狀》優先場票房紀錄，子華指不枉他們夜夜笙歌，又笑言看到昨日的謝票中，有幾個女仔扮他的造型，見她們那麼認真，故今日打扮成「正宗地道旺角歡哥」，又指自己有很多這類型的衣服，可以着勻十八區，又提議春茗時可扮「歡哥」和「V姐」（鄭秀文），提到楊偉倫也可扮許志安，他指自己沒特意扮，他又讚許志安很有型扮不到，再扮也怕得罪人。子華指本來今日也約了鄭秀文，但因為對方最近很頻撲為電影宣傳，故先叫她留在家中食越南粉補充精力，過幾日再出來：「佢真係好吃力，周圍走，好辛苦！」子華又指正在想約票房好可以派什麼福利？提議他可露膊，他笑指露膊是懲罰。

廖子妤不寄望得獎

廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》首次入圍金像獎「最佳女主角」，她坦言很開心，而子華亦起哄跟其他演員一起大叫「阿Fish！金像獎！」，廖子妤表示自己很少做女主角，有提名已經好開心，亦不寄望得獎：「希望可以做更加多女主角再提名更加多女主角！」至於男友盧鎮業是否有跟她慶祝？她指當日吃了米線，而因獲提名，所以特別加了鴨血：「好豐富㗎喇，我平時淨係加金菇，而家加咗鴨血，對於我嚟講好奢侈。」而剛從馬來西亞返港的她表示有跟家人一起食「撈起」，亦有許願《夜王》票房大賣，自己在馬來西亞也有包場讓親戚去觀看，看完後大家也很喜歡很開心。