《造星VI》季軍范卓賢推出新歌《淚光萬歲》 「喊包」高呼男孩子流淚萬歲

《全民造星VI》季軍范卓賢（Jacky Fan）於2月13日以Solo歌手身份出道，同日推出新歌《淚光萬歲》，MV今日正式上架，帶領一眾「范糰」（fans暱稱）走進Jacky Fan的「淚之國度」，一同經歷由Busker變成歌手的每個感動片刻！

范卓賢親解以「眼淚」做主題

新歌《淚光萬歲》由Jacky Fan親自作曲、Oscar填詞、《造星VI》導師徐浩編曲及監製，更邀得「結他之神」Jason Kui與著名Bass手陳兆基傾力演出，陣容如此夢幻，難怪令Jacky興奮不已！他說：「一直很欣賞Oscar填的詞，所以參加《造星VI》時已經跟他說過，希望將來有機會邀請他填詞，今次可謂夢想成真！」Jacky又親解新歌為何以「眼淚」做主題：「相信有追看《造星VI》的朋友也知道我是『眼淚王』與『喊包』，在節目中一直毫不吝嗇自己的淚水與情緒，因而衍生出《淚光萬歲》這首歌，希望透過新歌表達出男孩子也可以盡情哭泣的訊息！」

范卓賢一度淚腺閉塞

雖然在《造星VI》中憑淚腺發達榮膺「喊包」，但Jacky Fan在拍攝《淚光萬歲》時，竟然一度淚腺閉塞！Jacky說：「原本以為只要想起過往的艱苦便能自然而然哭出來，豈料效果不如預期，直至現場播出我為《造星》比賽而寫的《寫在A4子的故事》 ，才順利開啟我的『淚光之門』，由入圍99強開始憶起無數跟其他參賽者相處的片段，再想到大家怎樣為生活打拼、如何努力追夢，終於令我淚崩！」Jacky Fan直言《淚光萬歲》MV去回顧過去四年的生活，既感觸亦覺好玩，更預告今年的發展大計，「今年目標推出4首作品，每季推出一首，部份作品已定好方向，亦集氣跟更多前輩與勁人合作，希望有更多成就解鎖！」