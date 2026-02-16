「歌神」許冠傑細仔驚傳入院？許懷谷48歲生日「醫院慶生照」流出 親解健康狀況

「歌神」許冠傑（Sam）的細仔許懷谷（Scottie）近日慶祝48歲生日，他在社交平台分享多張溫馨照片，包括與妻兒在家中切蛋糕，以及與父母到「飯堂」食拉麵，三代同堂共享天倫之樂。但許懷谷其中一張慶祝相，見到他在醫院與護士合照，引起網民對其健康狀況的關注。

歌神許冠傑精靈現身

從許懷谷分享的照片中，見到他與家人度過愉快的生日。其中一張照片，是許懷谷與太太及一對仔女在家中慶祝，許懷谷面前擺有一個粉紅色的心形蛋糕，估計由妻兒親手製作，蛋糕上方插上夫妻、一家人合照的照片，一家四口緊緊相擁，場面十分溫馨。

另一張照片見到許冠傑三代同堂在拉麵店聚餐，許冠傑的外籍妻也有現身，77歲的許冠傑頭戴黑色鴨舌帽，配上一件花紋襯衫，精神飽滿，面露笑容並對着鏡頭舉起手指，看起來非常年輕有活力，完全不像年近八旬。

許懷谷親解身體檢查

最引人注目的是一張照片，見到穿上藍色T恤的許懷谷，身處醫院的照片，相中見到許懷谷坐在梳化，身後有「Happy Birthday」的氣球佈置，四位護士為他送上生日卡和甜品，讓許懷谷又驚又喜。

許懷谷在帖文下親自解畫，感謝大家的生日祝福，並澄清身體檢查時，獲護士送上驚喜。許懷谷寫道：「我的願望不僅是為了我自己，也是希望大家都能保持健康，因為衰老真的很糟糕。連護士都在我做檢查時，為我辦了一個驚喜派對，哈哈哈！」

許懷谷曾因腎石入院

許懷谷曾在2023年慶祝結婚14年前夕，突然因身體不適入醫院，當時許懷谷透露與腎石問題有關，因一粒腎石堵塞，要做緊急手術打碎。許懷谷過往曾表示自哥哥許懷欣（Ryan）患上膀胱癌後，會定期入醫院做身體檢查，又為健康做運動減肥，試過四個月內減走20幾磅。

