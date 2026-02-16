黃博首在伊館演出 初二到美國登台期待與歌迷見面 黃洛妍親自炮製馬蹄糕送親人

黃博、黃洛妍昨晚在灣仔伊館為《賈思樂Happy Together Again 2026 in concert》演唱會演出，黃博指與賈思樂合唱，獲對方給予很多信心，更給她貼士要謙虛和讓不開心的事過去，在唱歌方面得到很多鼓勵，大讚前輩唱歌有味道又有自信。

黃博期待將來在伊館開騷

黃博首次在伊館演出，她期待將來有機會開騷，笑言爭取中，亦正努力籌備新歌。談到新年，她將於初二到美國登台演出，談到假期不長？她笑言不介意，期待與當地歌迷見面，也想把握機會遊玩。黃洛妍指與賈思樂一起揀歌，笑言每次上台都緊張，會腦內一片空白，相信可以表現得更好。黃洛妍開心新年有假放，早前準備了年花布置家中，亦會與家人食飯，更親自炮製馬蹄糕送親人。