中年好聲音4丨「唐伯虎」被一部位出賣似足TVB主持 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍竟失準被Foul

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》今晚（15日）播出，再度有蒙面的TVB藝人上陣。兩位蒙面參賽者「唐伯虎」與「鹿七伯」的真實身份引起網民討論，戴著鹿面具的選手「鹿七伯」今晚表現未如理想，僅獲兩盞燈，未能晉級。在評判的要求下，他於離場前揭開神秘面紗，其真實身份是TVB藝員、曾在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「阿拾」的譚永浩。

譚永浩是新秀冠軍曾任《聲秀》導師

譚永浩早在2010年就曾贏得《英皇新秀歌唱大賽》冠軍，但之後歌手路發展平平，反而轉往戲劇及主持發展，更曾因被同事問及為何當主持而大受打擊。他在台上分享，這次參賽是希望能找回唱歌的初心，雖然遺憾離場，但他勇於追夢的經歷及歌聲，已給觀眾留下深刻印象。

事實上，譚永浩近年已成為一名歌唱老師，更為TVB另一選秀節目《聲秀》擔任賽前導師，可見其歌唱實力備受業界肯定。

「鹿七伯」譚永浩是拍過《愛回家》：

網民憑兩大線索「唐伯虎」身份

另一位戴著老虎面具的選手「唐伯虎」再度登場，其穩健台風及出色歌藝備受讚譽。雖然他尚未公開身份，但網民已憑著多個關鍵線索，紛紛猜測他就是有「六合彩先生」之稱的蔡國威。

網民的猜測主要基於兩大線索：蔡國威多年主持六合彩攪珠，雖然說話時使用變聲器，但其歌聲中獨特的「主持腔」共鳴與發聲習慣，被指與資深主持人的風格高度吻合，難以掩飾；最關鍵的「破綻」，是網民放大截圖後，發現面具下露出的下巴線條與輪廓，與蔡國威極為相似。

蔡國威由田蕊妮引薦入行

許多觀眾不知道的是，蔡國威其實是唱歌比賽出身，曾於1993年參加《未來偶像爭霸戰》，後經田蕊妮介紹考入亞視藝員訓練班，從而正式入行，並憑藉主持六合彩節目而深入民心。這次他重踏歌唱舞台，讓觀眾看到他鮮為人知的另一面。

「唐伯虎」真身係蔡國威？