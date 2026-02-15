賴慰玲代蔡思貝否認離巢：相信係誤會 與陳曉華恨到馬德鐘屋企拜年

陳曉華、賴慰玲今日（15日）宣傳劇集《非常檢控觀》，陳曉華與賴慰玲齊表示不捨得，因少了宣傳活動便很難一齊見面，笑言喜歡傾偈，賴慰玲指拍攝時傾偈多過拍劇。

陳曉華指3年前演技好BB

陳曉華笑言拍攝與宣傳時都喜歡傾偈，又指這部劇見到自己3年來的改變，「以前演技好BB、樣貌都好BB，哈哈！」現場播出預告片，陳曉華險被侵犯，她表示當時是從演第一次被揭開衣服、第一次遭遇危險演出，笑言當時只是扮暈，只需要保持冷靜。談到難再與已離巢的馬德鐘合作？2人表示馬德鐘遇到好劇本便會拍，也可以江湖再見，又齊聲提議大結局當晚齊到馬德鐘家中拜年，與大家分享他的大宅。至於賴慰玲好姊妹蔡思貝被指改聯絡方式，疑已約滿TVB準備外闖，賴慰玲指早前幾日才見過面，大家一齊睇吳嘉禧演唱會，問知道對方離巢的消息？賴慰玲代為否認，「應該不是，相信是誤會，她只是修改一下版面，她狀態很好，我們也約了拜年，只是需要遷就小朋友。」