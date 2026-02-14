金宣虎歷逃稅風波冇「掉粉」 支持者夾道歡迎

韓國男星金宣虎早前受逃稅爭議影響，不但遭代言品牌割席，手頭上的重頭劇《魅惑》要延期上架；網民又群起杯葛，要求他另一部未開拍新劇《在議員的保祐之下》之劇組把他換掉。然而粉絲對他依然不離不棄，更蜂擁為其主演舞台劇撐場。

金宣虎虎虎生威

由金宣虎主演的舞台劇《秘密通道》未受逃稅醜聞影響，門票早已賣清光。昨晚（13日）在首爾大學路的劇場首演，大批粉絲亦晨早現身捧場，睇完劇更在劇場外冒寒等候金宣虎下班。當金宣虎離開劇場時，眼見場外圍滿等候他的粉絲，他亦十分感動，在步往接送他的車輛途中，一直向周圍的粉絲鞠躬。

金宣虎心情絕佳

《秘密通道》的製作公司昨日亦公開了宣傳照和片段，照片中可見金宣虎與拍檔李時亨（音譯）穿上同款戲服，他戴上眼鏡，造型較斯文。金宣虎擺出V字手勢，心情不俗。而在公開片段中，就拍攝了舞台劇台前幕後團隊在公演前圍成一圈，進行加油儀式。喊完加油後，大家齊齊鼓掌，金宣虎更與導演擁抱，可見醜聞並未影響劇組對他的支持。而此劇講述兩個失憶的人在陌生的地方相遇的故事。他們透過各自記憶交織的書籍，發現了生與死的聯繫，反思了自己的人生，以及死亡與相遇的輪迴。