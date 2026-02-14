譚輝智入馬場憶慘痛經歷 劉威煌出事血管收縮 張與辰家人大馬來港陪過節

張與辰、譚輝智和劉威煌今日（14日）為「TVB賽馬日」擔任表嘉賓，在開賽前獻唱多首歌曲炒熱氣氛，三人的粉絲更不時舉牌大叫為他們打氣，非常熱鬧。譚輝智企定定獻唱快歌《這個冬天不太冷》，之後出場的張與辰配合舞步，跳脫地獻唱快歌《My Buddy》和《餓狼傳說》，與譚輝智相映成趣。

譚輝智遲到冇得拉頭馬

問到譚輝智跳舞不及張與辰，他笑言新一年有意學跳舞，望有進步。問到身為馬主的譚輝智，其愛駒有否出賽？他指愛駒已退役，笑言牠贏過一場賽事，卻因自己泊車而遲到，錯過了拉頭馬的機會，是否再做馬主得看家人的決定。劉威煌稱首次在沙圈獻唱，十分緊張；另外，他笑言年紀不小，新一年要多做運動，早前做身體檢查時，報告指他的血管越來越細。張與辰說是第二年來馬場表演，而農曆年，家人由馬來西亞來港一起過節，他說昨天到花市買年花，問到情人節如何過？他表示回家看《唱錢》。

劉威煌冧妻有一手

至於已為人夫的譚輝智、劉威煌則稱帶埋太太陪開工，譚輝智笑說對太太來說是懲罰，晚上會一家人食飯。譚輝智直言拍拖時會準備禮物，婚後不太重視情人節，太太會自己揀禮物。劉威煌結婚10幾年，日日都是情人節，佢未試過情人節入馬場，是全新體驗，有畀貼士太太買馬，望她贏錢。