周吉佩情人節發長文護愛人 憶低谷靠妻養家︰用十幾年將我由男仔變男人

影視圈
更新時間：14:45 2026-02-14 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-14 HKT

周吉佩（吉吉）早前與太太黃彥欣到銅鑼灣出席牌開幕活動，被網民捕獲，兩人以白色情侶裝現身，表現恩愛，而身穿低胸裙的周太用手掩胸防走光，竟惹來網民反感，在網上留言指她「扮嘢」、「着得又怕露」，連一向形象好好的吉吉都被評「扮巨星」。

周吉佩冇錢開飯

雖然網上負評一堆，身為「愛妻號」的吉吉就趁今日（14日）情人節在社交網站出post，感激太太多年陪伴，訴說她在自己心目中的地位。吉吉在片中分享了大量與周太由相識到結婚、生小朋友的合照及影片，他以「情人」稱呼太太，表示要衷心多謝太太一直以來對自己的不離不棄。他形容，與太太相識時，是其人生最低潮時期，對方不介意他經濟狀況平平之餘，又「車出車入」，指當時「有大半年食飯由太太埋單」，續睿︰「坦白講，由歌手變返一個打工仔，如果唔係得佢嘅鼓勵、支持我都好難撐落去。」

周吉佩拖太太變老

吉吉說，誕下大女那年，他辭去正職追夢，其樂隊與唱片公司簽約，惟發展平平，太太就成為家中的經濟支柱，她壓力大到食飯都沒有胃口，後來轉職才解決收入不足問題；誰知又遇疫情肆虐，吉吉出現情緒問題，嚇到太太放低工作，陪他度過難關，吉吉說︰「跟咗我咁多年佢都冇享過福，仲要日日擔心我！外母成日都笑佢唔只有兩個仔女，仲有個大仔。」吉吉指太太現在為他打理音樂學校、接待客人，服裝、攝影等工作外，又要照顧兩個小朋友，「佢絕對係我最欣賞嘅女人，係我最強最強嘅隊友，多謝你用咗人生最寶貴嘅十幾年時間，陪我由一個男仔，變成一個男人，變成一個有能力照顧家庭嘅男人。你呀！繼續陪我，陪我將來變成一個阿伯，辛苦你啦，情人節快樂！」

