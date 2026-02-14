波波首任主持感有意義：鞭策自己一路進步 周奕瑋開心與偶像陳曉東同台
發佈時間：09:15 2026-02-14 HKT
黃婧靈（波波）與周奕瑋昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶貧促進會、星島新聞集團、香港西班牙學校及萊寶益康健有限公司共同主辦「愛在社區 新春送暖盤菜宴」活動。2人擔任主持，波波指今次是她首次做主持工作，幸好有周奕瑋陪著自己，又指對方很細心，除了提點她講說話技巧外，也送了扣著演講卡紙的圈圈給她，對於首次做主持工作，波波就認得有進步空間，但自己很開心的是每一節都覺得自己有進步，但日後亦會鞭策住自己要一路進步，因為不想自己做得不好。
波波新年家中陪愛犬
至於周奕瑋就指很開心可以見到兒時偶像陳曉東，自己當年也試過排隊去他的簽名會，今次是入行後首次見對方兼同台，也有跟他合照，覺得這是新年前最好的一份禮物。而兩人對今次能送暖給災民也覺得很有意義。提到新年，波波與周奕瑋也表示會休息，唞足精神再工作，波波表示會盡量留在家中陪愛犬，而周奕瑋就透露大年初一，已受阿姐汪明荃邀請，去她家中拜年。
