Teller孖范卓賢加盟MakerVille 音樂頓停「執生」清唱有台型

《全民造星VI》冠軍王偉俊（Teller）及季軍范卓賢（Jacky Fan）宣佈正式加入MakerVille，今日（13日）舉行新歌發布會，分別首次獻唱個人新歌《I'm telling you》、《淚光萬歲》之外，也唱出多首歌曲。Teller、Jacky合唱《命硬》時，音樂突然驟停，Teller即「執生」清唱，被讚處變不驚。

Teller追女仔唱《I'm telling you》

Teller接受訪問時表示對於「執生」，笑言好緊張，只是歌迷睇不出來，以往演出經驗的累積幫助不少。Teller透露新歌《I'm telling you》MV於明日（14日）情人節推出，歌曲講述自己幻想狂追女生，笑說每隔幾小時致電對方一次勁過Sales！談到是否想拍劇？Teller明言好想演殺手或特務，他十分喜歡電影《黑超特警組》這類科幻題材，人物角色既有型又搞笑。談到可想跟同門師兄、師姐合作？Teller表示想跟COLLAR成員Marf（邱彥筒）合作。談到可想效法Marf跟外國樂隊合作衝出香港？Teller大讚Marf好犀利，自己也想跟外國樂隊交流。

范卓賢《淚光萬歲》唱自己

Jacky表示想跟Jer（柳應廷）合作，一切隨緣，不能強求，指《全民造星VI》比賽時唱好多對方的歌曲。對於加入MakerVille及推出新歌，Jacky明言好快落實決定，上星期才拍完新歌拍MV，望打鐵趁熱，食住《全民造星VI》熱潮。

自嘲「喊包」的Jacky形容新歌《淚光萬歲》為現階段作一個總結，MV中分享過往自己奮鬥經歷，他甚為感觸，深感此曲大有意義。