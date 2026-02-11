QWER狂晒廣東話向粉絲告白 : 我鍾意你哋 大讚香港蛋撻點心 提早送上新年祝福

韓國女子樂隊QWER憑藉與眾不同的搖滾風格，出道以來大受歡迎，本月8日來到亞洲國際博覽館舉行《QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG》香港巡唱，QWER預備了超過20首歌曲，精彩演出共兩小時。

Siyeon聞歌起舞

在風起雲湧、雷電交加的舞台效果下，以一身金光閃閃配飾襯上白色套裝的Chodan、Magenta、Hina和Siyeon一起登上舞台。她們先以Rock味十足的《G9JB》為演唱會揭開序幕，再送上輕快的《OVERDRIVE》，主唱Siyeon除了跟觀眾揮手，更開心得跳起舞來。到之後的《T.B.H》，全場BAWIGE（粉絲暱稱）更一同站起來，讓氣氛推向最高點。作為第一次屬於她們的單獨演唱會，QWER當然急不及待要跟觀眾們聊天和打招呼。Siyeon先用廣東話問大家：「有feel？」接着說：「大家好好享受這一晚的演出。」Magenta則用廣東話說：「我愛你！」又表示：「大家大癲，多謝大家的喜愛，才有演唱會。」Hina也苦練了廣東話說：「香港準備好一齊享受ROCKATION未呀？」她們亦不忙跟台下的BAWIGE互動，既以廣東話問大家：「睇得開心嗎？我鍾意你哋！」引來觀眾們的熱烈歡呼。同時QWER也大讚香港的美食：「吃了很多蛋撻同點心。」

Magenta承諾學好廣東話

Encore部份，她們感動地送上出道作《Discord》，又提早祝福歌迷：「新年快樂！」Magenta更很謙虛地說自己的廣東話不太好，但是很用心去準備，希望下一次可以再用廣東話和大家溝通。QWER也用韓文再補充，下一次會再來香港，希望大家不要忘記她們。