譚嘉儀開騷爆拖數羅生門 發聲明反擊兼交律師處理：無奈及憤怒

前TVB小花譚嘉儀（Kayee）於2024年舉辦三場個人演唱會，本是其事業上的一大亮點，近日卻演變成一場各執一詞的「羅生門」事件。譚嘉儀公開指控演唱會主辦方拖欠她超過六位數字的酬金，其團隊亦有成員未收到款項。然而，被指為主辦方負責人的Jelly及後發聲明，反指譚嘉儀才是演唱會的真正「老細」，並稱對方自稱「苦主」的說法十分無稽，令事件陷入迷局。

譚嘉儀強調一切由TVB接洽

今日（11日） 譚嘉儀就在社交網發聲明反擊，並指Jelly的言論失實，對她造成大損害。她強調由收到主辦方的演出邀請後，一切已經交由TVB去接洽。譚嘉儀直指Jelly 罔顧事實，行為不負責，坦言深表無奈及憤怒，事件已交予律師團隊處理。

譚嘉儀聲明如下：

​鑒於近日網絡上有人就《Be With You演唱會2024》(下稱「該演出」)作出針對本人的不實言論及指控，對本人的形象、聲譽及心理均造成極大損害。



經諮詢法律意見後，本人現就該演出之主辦方「TWO ALLY WORKSHOP LIMITED」(下稱「主辦方」)的負責人劉思敏女士(別名「Jelly」，下稱「劉女士」)於2026年2月6日於其個人Facebook帳號上傳的帖文，作出以下澄清：



1. 該演出由接洽至完成的整段期間，本人均屬電視廣播有限公司(簡稱「TVB」)的合約藝員；

2. 當本人收到主辦方的演出提議後，便邀請他們跟TVB聯絡，而該演出的合約事宜及細節均交由TVB與主辦方處理及跟進；及

3. 本人已按照相關合約的條款於2024年10月25日、26日及27日順利完成該演出。



因該些言論可能已構成誹謗，本人已將事件交予律師團隊處理，安排採取合適的法律行動以保護本人的利益。故此，本人現階段不適合就事件作進一步回應。



最後，對於劉女士妄顧事實且不負責的行為，本人深表無奈及憤怒！