鍾柔美稱單親家長大 網民翻「多謝Daddy」舊片被插又講大話

影視圈
更新時間：09:45 2026-02-11 HKT
發佈時間：09:45 2026-02-11 HKT

19歲「聲夢小花」鍾柔美(Yumi) 日前聲淚俱下，公開道歉承認自己非「A0」，又自爆曾經拍過一次拖，當中更提到自己在單親家庭長大，與母親相依為命，試圖挽回形象。不過，有「心水清」網民就立即翻出Yumi參加《聲夢傳奇》時，曾在鏡頭前公開多謝爸爸的片段，令其誠信再度受質疑。

Yumi承認自己「講大話」

Yumi日前在接受傳媒訪問時，聲淚俱下道歉承認自己「講大話」，直認非「A0」，又解釋自己在單親家庭長大，小時候只和媽咪一起住，並謂：「我可能唔係喺一個正常家庭長大，所以我先有呢啲事情。」有網民火速翻出Yumi參加《聲夢傳奇》時的片段，片中她曾在鏡頭前表示：「多謝我屋企大廚（爸爸），知道我比賽壓力大，每次返到屋企佢就會煮好多嘢食同甜品畀我，多謝Daddy！」這段公開多謝爸爸的片段，被指與她在專訪中聲稱「單親長大」的說法非當矛盾，網民都認為她「大話冚大話」，更指她誠信破產。

