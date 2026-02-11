滕麗名獲提名「最佳女配角」：多謝古天樂 郭羨妮一家返家鄉過年帶《尋秦記》百力滋送親友 洪天明攜太太兒子入場支持加長版

郭羨妮、滕麗名及洪天明昨晚（10日）出席電影《尋秦記》慶功宴，對於憑該片在應屆金像獎有份角逐「最佳女配角」，滕麗名坦言多謝古天樂，將她由電視圈帶到電影圈，更獲得提名。

滕麗名獲提名已當贏

談到可有信心得獎，她表示獲得提名已經當贏了，又認為最緊要票房收得。談到老公可有讚她獲得提名「最佳女配角」，她笑言可能對方已得知消息，但自己未睇電話訊息，又指日後獲邀拍電影一定會參與。

洪天明恭喜爸爸洪金寶

洪天明對於爸爸洪金寶憑該片角逐「最佳動作設計」，他表示爸爸會以平常心面對，亦恭喜對方。談到《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版在情人節上映，洪天明表示會帶同太太及兒子入場支持，因為有加長版的話，兒子曾揚言要入場再睇。郭羨妮則謂跟女兒返到老公家鄉過年，除了帶備手信外，亦會送上《尋秦記》百力滋送給親友。雖然郭羨妮無份獲提名獎項，但她坦言也戥滕麗名好開心，因為大家是電影團隊。提到同場出席的張繼聰憑《金童》有份角逐「最佳男主角」，當笑指滕麗名可以約埋對方一齊挑選出席金像獎戰衣。滕麗名笑言可以，但最緊要電影業興旺。在旁的洪天明搞笑謂：「約埋我爸爸洪金寶出嚟啦！」