夜王｜阿Dee否認酒後失儀同何家千金爭埋單 唔覺193多嘴 有艷福獨拖11位女星合照

193（郭嘉駿）早前在節目中大爆與何姓好友與何家千金去唱K時，何姓好友酒後爭埋單，更大膽挑何家千金機問對方是否看不起窮人？何姓好友又問何家千金可有Call車等，而事後男主角被指是ERROR隊友何啟華（阿Dee）。

阿Dee被訊息轟炸

阿Dee昨晚（9日）出席電影《夜王》首映，提到此事，阿Dee否認自己是「男何」，指事後也收到很多訊息：「唔係我，佢姓何唔代表係我，點解講到好似我咁，我覺得好奇怪，（似係你！）件事真係似發生喺我身上，因為我都係喜劇人生，所以我拍咗一部電視劇叫《喜劇開場》，大家可以留意。」至於是否因為飲醉後斷片而忘記此事？他再指自己不是當事人，笑稱想示範一次，模擬當時情境，認為語氣不同，觀感就會不一樣，即場叫楊偲泳扮何家千金，不過她扮完後笑說：「呢句似你講！」而阿Dee則指193說話有「孟加拉效應」，「我到而家都唔知邊個係『男何』，可能佢都唔記得自己做過乜，（係咪你？）唔係啦！大把人姓何，不如我哋去查一下啦！（個個都諗起你！）我會檢討吓點解大家會諗起我，我都希望『男何』可以檢討吓，唔好飲咁多酒，可能意思唔係咁，但以訛傳訛，人言可畏，就變咗有啲唔尊重嘅感覺。」

阿Dee有爭埋單習慣

至於是否有爭埋單的習慣？阿Dee指要視乎什麼人，他會幫工作人員畀錢，感謝他們的付出：「我拍《夜王》都成日萬歲。（對女仔疏爽啲？）疏爽冇分性別，係睇人哋係咪有錢過我，有錢過我梗係畀佢埋單啦，所以『男何』嘅行為我唔認同，人哋有錢過我梗係俾佢埋單！」楊偲泳也指阿Dee經常請食飯，請食腿蛋治、火腿通、蛋撻、菠蘿包等，她有要求過對方請食龍蝦、生蠔，阿Dee即表示超出預算。問到阿Dee是否覺得193應該公開「男何」身份還清白？他說：「千祈唔好！千祈唔好！越描越黑，呢件事慢慢丟淡佢，各有各好處啦，做人能夠埋到單代表你有能力，有能力係應貢獻畀有需要嘅人。（覺得193多嘴？）正常呀，佢節目叫《亂講嘢》，佢都係秉承節目精神。」

楊偲泳忙宣傳兩作品

提到是晚阿Dee勁有艷福，在台上獨拖11位女星影合照，而且有李芯駖、楊偲泳翹實，他笑指可能平時做得善事多和多食素：「個天都待我不薄，（有冇硬嘅感覺？）見我嘅甫士同姿勢，唔敢亂郁，我真係硬住咗成個人。」而在旁的楊偲泳問他是否有賄賂工作人員？阿Dee即笑說：「我將一個比特幣搣咗4份分畀工作人員。」楊偲泳指最近要宣傳《夜王》之外，稍後亦有新戲上映，問她有沒有叫男友張振朗入場支持？她再次遊花園避談。