黃劍文慈善音樂會選唱《彌敦道》 傳遞正能量 伴港人共渡高低起伏 讚96歲小金子活潑可愛

黃劍文、何婉盈、李樂詩、文佩玲等現身觀塘，為《同心同路·聲動香港》慈善音樂會進行綵排。黃劍文透露，此次將挑戰演唱較少公開演出的作品，選曲充滿香港情懷，如《彌敦道》等，希望藉音樂傳遞正能量，陪伴港人走過高低起伏。

黃劍文「執屋」過年招待親友

黃劍文提到，近年身邊經歷了不少生命的離去，去年婆婆因癌病逝世，近日舅父亦因病入院，得知消息時心情難免低落，因而更珍惜與家人相處的時光。他分享：「之前去探舅父，他雖說工作要緊，但家人始終最需珍惜。大家久未見面，容易忽略彼此，希望能互相支持，給予力量。」農曆新年他將陪伴家人，但隨後需赴內地演出，笑言年前最重要是「執屋」，因早前搬家後仍頗為凌亂，想整理好環境招待親友。他也提到過去一年非常忙碌，幾乎沒時間停歇，緊接著二月還將飛往澳洲工作，進行分享及演唱。

黃劍文陪小金子用膳

談到早前參演的音樂劇，黃劍文高興表示獲周慧敏及黎瑞恩到場支持，黎瑞恩更邀請他與歌迷助手一同打邊爐慶功。此外，高齡96歲的「喬媽」小金子剛從美國返港，亦特地前來觀劇。黃劍文曾送外賣糖水給她，並陪她用膳，笑稱小金子在96歲仍如小孩般活潑可愛。