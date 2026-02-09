黃劍文演張國榮主題音樂劇 小金子現身捧場︰睇唔到會好後悔

黃劍文主演的張國榮（哥哥）主題音樂劇《為你鍾情 Café I Do》假西九戲曲中心大劇院上演，日前結束一連七場演出。黃劍文的演出備受好評，不少粉絲表示「百看不厭」，口碑極佳。

黃劍文舉行慶功分享會

為答謝歌迷多年支持，黃劍文於尾場（下午場）演出結束後，當晚立即舉行慶功分享會，與「Kimchi Family」（劍文歌迷名稱）近距離見面，一同慶祝音樂劇的成功。當晚更有不少「榮迷」（張國榮歌迷）到場支持，場面既熱鬧又感人。黃劍文在分享會上傾情演唱多首哥哥的經典歌曲，氣氛高漲。談到尾場感受，黃劍文坦言：「好唔捨得，但又好開心、好好玩，大家喺台上越來越有默契，可以更加自由發揮。最開心係見到觀眾開心，見到好多觀眾睇完都好鍾意，呢個就係我哋最想收到嘅。」黃劍文補充，特別安排慶功分享會，是因為非常珍惜「Kimchi Family」多年的支持：「就算排戲、演出期間幾忙幾攰，我都好想親口同大家講多謝，所以特登安排呢次特別嘅聚會。」足見他對粉絲的重視與疼愛。

黃劍文邀重量級人物訴心聲

慶功分享會其中一個最感動的時刻，是黃劍文邀請「喬媽」（小金子）親臨現場分享感受。原來喬媽早前已於第五場演出時入場觀賞，當時黃劍文以為她已飛返西雅圖，得知喬媽仍然專程到場支持，他直言：「真係十分感動。」喬媽現年九十多歲，仍長途跋涉入場觀戲，讓黃劍文更加落力演出。喬媽亦表示：「如果睇唔到佢嘅演出，我真係會好後悔。」這番話令劍文深受感動。