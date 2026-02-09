Gin Lee證男友低調睇足2場 邀炎明熹當嘉賓感覺二人性格相似 腰椎和頸椎受傷為演唱會每日調節訓練

一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）在紅館圓滿落幕。

李幸倪跟Gigi一樣不愛比賽

尾場Gin Lee(李幸倪)邀請了過往的學員Gigi(炎明熹)擔任演出嘉賓，Gin表示，Gigi是她非常愛錫的一個女生，之前在比賽擔任她的導師而結下緣分，而且她與Gigi很相似:「很得意，我發現我們二人也是不愛比賽的人。」Gigi也指，自己是個非常不鍾意比賽的人，因她是個Hea人，比賽對她來說是好事，因為可以推進她進步，會盡力做好每件事。Gin即質疑她是否對自己誤解，並說:「我一點也不覺得你Hea，在與你的相處中，我覺得你是一個很勤力的人。」加上唱歌、藝術很難用分數去做比拼，但的確一個比賽可以極速令人成長進步，以及練習到抗壓能力。最緊要的是，可遇到Gigi以及遇到參加比賽的朋友仔。至於為何會找Gigi擔任尾場嘉賓？因為兩晚都是找之前自己的學員，第一晚找了《全民造星VI》的囝囝任嘉賓，第二晚便找囡囡Gigi，加上她有新階段，希望大家給予她多些支持。

Gin Lee開始籌備極光之旅

問到早前曾說過完騷後與男友去極光之旅?Gin表示已開始籌備。至於男友這次怎樣支持?起初她拉開話題說:「有很多朋友來看，中學同學、老師，馬來西亞的朋友，(他有沒有來看?)全數最親的人也到齊，(看足兩晚?)必需要啦!(是否與你爸媽一起坐?)怎會說給你知!當然要低調少少，(男友除了來看演出還有甚麼支持?)來看騷已是很大支持，(對他來說是冒險?)又不是冒險，這里程碑所有錫我的人也希望見證，必定要親身來看。」

李幸倪想與年青一輩分享舞台

邀請嘉賓上，問她是否想給予機會年青一輩？Gin稱其實也是，很想分享和傳承，盡量可以的話與他們分享舞台。她之前曾說過在《造星》中尋找師弟，這次邀請了《全民造星VI》成員來演出，問她尋找到師弟了嗎？Gin說是隨緣!已經給予他們舞台去表演，其他的事就要看他們造化，問到可有跟他們商議?她表示沒有，因要籌備演唱會，今次真的用了很多心力及時間去籌備，沒時間與他們傾。

李幸倪因受傷要做復健治療

Gin在台下換衫時，台上播放她的預錄片段，Gin透露這次演唱會十分辛酸和傷痛。她解釋因為要排練和排舞，半年前開始健身，要將身體準備好，早前曾說過，頸椎問題一直都有很多復健和治療要做，跟着又拗柴以及身體上的不同小受傷。最辛苦其實是腰椎和頸椎受傷，因為演唱會的服裝很重，令她感到很矛盾，一邊又要吃清淡些、一邊要穿重衫，所以每日都要去調節。問到身形管理是否帶來很多困擾？Gin承認有少少，因她上年開始食素，這次有很多訓練及要跳舞，所以每日排練後會跟營養師及健身教練研究，每日去調整，找到最合適自己的運動量。

李幸倪望公司安排巡演

她還談及愛貓離世時曾想輕生，Gin解釋不是想輕生，只是沒有了生活動力，因多年來在香港都是自己一個人住，家人只是近這兩年才搬來:「十多年來貓貓與我一起生活就似我的家人，24小時陪伴的家人走了，心痛程度就像心藏穿了窿，真是一件很深刻經歷，所以那段時間我做了很多歌，是一個療癒出口，也讓我在過程中找到答案，學懂原來生離死別必需要經歷，反而教懂我珍惜每一刻。」此外，問她可有打算將演唱會帶到馬拉舉行？Gin相信公司會安排，她笑言:「我那麼努力，又出盡全力做，希望可以巡迴，若只在一個地方做會讓我感到可惜，希望可以分享給更多地方的朋友看。」