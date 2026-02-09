Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Gin Lee證男友低調睇足2場 邀炎明熹當嘉賓感覺二人性格相似 腰椎和頸椎受傷為演唱會每日調節訓練

影視圈
更新時間：11:45 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-09 HKT

一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）在紅館圓滿落幕。

李幸倪跟Gigi一樣不愛比賽

尾場Gin Lee(李幸倪)邀請了過往的學員Gigi(炎明熹)擔任演出嘉賓，Gin表示，Gigi是她非常愛錫的一個女生，之前在比賽擔任她的導師而結下緣分，而且她與Gigi很相似:「很得意，我發現我們二人也是不愛比賽的人。」Gigi也指，自己是個非常不鍾意比賽的人，因她是個Hea人，比賽對她來說是好事，因為可以推進她進步，會盡力做好每件事。Gin即質疑她是否對自己誤解，並說:「我一點也不覺得你Hea，在與你的相處中，我覺得你是一個很勤力的人。」加上唱歌、藝術很難用分數去做比拼，但的確一個比賽可以極速令人成長進步，以及練習到抗壓能力。最緊要的是，可遇到Gigi以及遇到參加比賽的朋友仔。至於為何會找Gigi擔任尾場嘉賓？因為兩晚都是找之前自己的學員，第一晚找了《全民造星VI》的囝囝任嘉賓，第二晚便找囡囡Gigi，加上她有新階段，希望大家給予她多些支持。

Gin Lee開始籌備極光之旅

問到早前曾說過完騷後與男友去極光之旅?Gin表示已開始籌備。至於男友這次怎樣支持?起初她拉開話題說:「有很多朋友來看，中學同學、老師，馬來西亞的朋友，(他有沒有來看?)全數最親的人也到齊，(看足兩晚?)必需要啦!(是否與你爸媽一起坐?)怎會說給你知!當然要低調少少，(男友除了來看演出還有甚麼支持?)來看騷已是很大支持，(對他來說是冒險?)又不是冒險，這里程碑所有錫我的人也希望見證，必定要親身來看。」

李幸倪想與年青一輩分享舞台

邀請嘉賓上，問她是否想給予機會年青一輩？Gin稱其實也是，很想分享和傳承，盡量可以的話與他們分享舞台。她之前曾說過在《造星》中尋找師弟，這次邀請了《全民造星VI》成員來演出，問她尋找到師弟了嗎？Gin說是隨緣!已經給予他們舞台去表演，其他的事就要看他們造化，問到可有跟他們商議?她表示沒有，因要籌備演唱會，今次真的用了很多心力及時間去籌備，沒時間與他們傾。

李幸倪因受傷要做復健治療

Gin在台下換衫時，台上播放她的預錄片段，Gin透露這次演唱會十分辛酸和傷痛。她解釋因為要排練和排舞，半年前開始健身，要將身體準備好，早前曾說過，頸椎問題一直都有很多復健和治療要做，跟着又拗柴以及身體上的不同小受傷。最辛苦其實是腰椎和頸椎受傷，因為演唱會的服裝很重，令她感到很矛盾，一邊又要吃清淡些、一邊要穿重衫，所以每日都要去調節。問到身形管理是否帶來很多困擾？Gin承認有少少，因她上年開始食素，這次有很多訓練及要跳舞，所以每日排練後會跟營養師及健身教練研究，每日去調整，找到最合適自己的運動量。

李幸倪望公司安排巡演

她還談及愛貓離世時曾想輕生，Gin解釋不是想輕生，只是沒有了生活動力，因多年來在香港都是自己一個人住，家人只是近這兩年才搬來:「十多年來貓貓與我一起生活就似我的家人，24小時陪伴的家人走了，心痛程度就像心藏穿了窿，真是一件很深刻經歷，所以那段時間我做了很多歌，是一個療癒出口，也讓我在過程中找到答案，學懂原來生離死別必需要經歷，反而教懂我珍惜每一刻。」此外，問她可有打算將演唱會帶到馬拉舉行？Gin相信公司會安排，她笑言:「我那麼努力，又出盡全力做，希望可以巡迴，若只在一個地方做會讓我感到可惜，希望可以分享給更多地方的朋友看。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
49分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT