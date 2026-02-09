原來視咁的丨情侶檔主持新春節目奉旨放閃 Sophie GM超甜蜜應節「馬上咀嘴」

為迎接農曆新年，無綫今晚起推出一共14集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，由曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）、林智樂、潘靜文及胡敏芝擔任主持，並邀得香港多位著名堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海和海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘，以玄學、風水、相學等理論及角度，透過不同環節傳授馬年開運攻略。

GM應節要求Sophie來個「馬上咀嘴」。

Sophie、GM再度發揮超強默契講爛Gag。

GM一句「係我太帥令到架車犯太歲」，Sophie不斷忍笑。

自從在《女神配對計劃》配對成功後，GM及Sophie不時以情侶檔姿態出現主持節目，且每次默契十足。在全新節目《一馬當先行大運》中，GM及Sophie再度發揮超強默契，寓工作於談情之餘、還鬥講爛Gag大放笑彈。2人一開始即大玩花叢追逐，GM更應節目要求與Sophie來個「馬上咀嘴」；之後2人與李丞責師傅到佛山「南風古灶」添柴加薪，祈求加人工兼率先體驗「投龍胎」時，Sophie搞笑地大叫：「我要家用！」GM聞言亦爽快答應：「好呀。」

玲玲師傅教大家辦年貨開運。

碧霞師傅指黃嘉雯的八字有利愛驅事業發展。

GM、Sophie以情侶檔主持新春賀年節目。

至於爛Gag能力值方面，GM與Sophie絕對不相伯仲。當Sophie與GM聯同李丞責師傅暢遊「南風古灶」，看到灶中的窯時，即爛Gag癮大發：「啲人燒窯係咪會自在啲？因為『逍遙自在』！」之後，GM在「雲開呈祥」與雲文子師傅研究自己的座駕有否犯太歲時，又爆了一個警世爛Gag：「對唔住，我諗係我太帥令到架車『犯太歲』。」Sophie聞言嚇到靜止畫面之餘，更忍笑忍到要耷低頭。

黃嘉雯八字有利愛駒

另外，胡敏芝及林智樂就會在唐碧霞師傅帶領下，探望前港姐冠軍黃嘉雯的4歲愛駒「飛馬座」。碧霞師傅除指嘉雯八字有利愛駒事業發展外，更會大派買馬及新年橫財就手貼士；至於玲玲師傅及元海和海嫂師傅，則會教大家辦年貨開運及「新春出門開運大法」。