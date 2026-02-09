Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原來視咁的丨情侶檔主持新春節目奉旨放閃 Sophie GM超甜蜜應節「馬上咀嘴」

影視圈
更新時間：13:15 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-09 HKT

為迎接農曆新年，無綫今晚起推出一共14集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，由曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）、林智樂、潘靜文及胡敏芝擔任主持，並邀得香港多位著名堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海和海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘，以玄學、風水、相學等理論及角度，透過不同環節傳授馬年開運攻略。 

GM應節要求Sophie來個「馬上咀嘴」。
GM應節要求Sophie來個「馬上咀嘴」。
Sophie、GM再度發揮超強默契講爛Gag。
Sophie、GM再度發揮超強默契講爛Gag。
GM一句「係我太帥令到架車犯太歲」，Sophie不斷忍笑。
GM一句「係我太帥令到架車犯太歲」，Sophie不斷忍笑。

自從在《女神配對計劃》配對成功後，GM及Sophie不時以情侶檔姿態出現主持節目，且每次默契十足。在全新節目《一馬當先行大運》中，GM及Sophie再度發揮超強默契，寓工作於談情之餘、還鬥講爛Gag大放笑彈。2人一開始即大玩花叢追逐，GM更應節目要求與Sophie來個「馬上咀嘴」；之後2人與李丞責師傅到佛山「南風古灶」添柴加薪，祈求加人工兼率先體驗「投龍胎」時，Sophie搞笑地大叫：「我要家用！」GM聞言亦爽快答應：「好呀。」

玲玲師傅教大家辦年貨開運。
玲玲師傅教大家辦年貨開運。
碧霞師傅指黃嘉雯的八字有利愛驅事業發展。
碧霞師傅指黃嘉雯的八字有利愛驅事業發展。
GM、Sophie以情侶檔主持新春賀年節目。
GM、Sophie以情侶檔主持新春賀年節目。

至於爛Gag能力值方面，GM與Sophie絕對不相伯仲。當Sophie與GM聯同李丞責師傅暢遊「南風古灶」，看到灶中的窯時，即爛Gag癮大發：「啲人燒窯係咪會自在啲？因為『逍遙自在』！」之後，GM在「雲開呈祥」與雲文子師傅研究自己的座駕有否犯太歲時，又爆了一個警世爛Gag：「對唔住，我諗係我太帥令到架車『犯太歲』。」Sophie聞言嚇到靜止畫面之餘，更忍笑忍到要耷低頭。

黃嘉雯八字有利愛駒

另外，胡敏芝及林智樂就會在唐碧霞師傅帶領下，探望前港姐冠軍黃嘉雯的4歲愛駒「飛馬座」。碧霞師傅除指嘉雯八字有利愛駒事業發展外，更會大派買馬及新年橫財就手貼士；至於玲玲師傅及元海和海嫂師傅，則會教大家辦年貨開運及「新春出門開運大法」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
49分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT