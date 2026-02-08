蔣家旻被勸有仔趁嫩生：擔心唔識管教 賴慰玲兩個夠曬數決定封肚

賴慰玲、蔣家旻今日（8日）在尖沙咀出席《非常檢控觀》宣傳活動，提到賴慰玲的13個月大的細仔，參加BB比賽，攞到冠軍，贏了很多獎品，而現時已8歲大的大仔，以前亦參加台慶舉行的BB爬行大賽，同樣都攞到No.1， 她笑言賺到不少奶粉錢。她亦勸結婚兩年的蔣家旻有仔趁嫩生。

蔣家旻未被賴慰玲說服生B

蔣家旻表示每次見到都賴慰玲都被對方催生B，但笑言未被對方感染，擔心自己不懂管教，暫時未有生育計劃：「當時拍呢套劇嗰時，我未結婚，佢講我結婚都叫我快啲生。」又說見到對方已經生完第二胎，會幻想用什麼方式教育小孩：「曾經擔心陀B影響身材走樣，但阿賴好叻，所有事都做得好好，不過未說服到我。」

賴慰玲讚老公係神隊友

賴慰玲坦言好想追個女，但難以擔保第三胎是生女，表示有兩個仔已夠曬數，並決定封肚：「我想把時間集中照顧兩個仔，等他們長大一點，就尋找番自己多啲，始終細仔24小時需要媽媽照顧。」她亦大讚老公是神隊友，但自己沒有打算準備情人節禮物送給他，反而期待收禮物，笑言湊仔好辛苦需要獎勵。而蔣家旻表示今年與老公留港慶祝婚後第二個情人節，自己沒打算送禮物給他，享受當下過二人世界，她說：「之前喺網上見到個蛋糕好靚，我老公已立即去訂購，他不著重物質享受，簡單講句I Love You就已經足夠。」