李芷晴參演張與辰新歌MV演情侶 生日獲好友鍾晴送鮮花 拍拖採取佛系態度：順其自然

昨天是李芷晴33歲生日，今日（7日）她與賴佩琳到佐敦出席腕錶宣傳及他們有份參演張與辰新歌《獨居的儀式感》MV的首播活動。李芷晴於MV中與張與辰飾演情侶，主要演繹甜蜜部分，有一些布置家居或張與辰幫她吹頭、大家互相打鬧、揀婚紗等，她直指，若有男生肯為女生吹頭髮是很甜蜜的事情，因她頭髮很長，要吹很耐才乾，真的很麻煩，她說：「如果有男士幫我吹頭，我會加很多分！（試過嗎？）只得爸爸，哈哈！有次吹頭時我跟爸爸說，吹極都不乾，他自動拿起風筒幫我，真的很甜蜜呢！」

賴佩琳自稱「I人」未曾做主動

問她生日收到什麼禮物最開心？李芷晴開心表示，好友鍾晴提早為她慶生並送了鮮花，生日是與《愛·回家》的藝人在工作中度過，呂慧儀送了蛋糕，湯盈盈派利是給她，單立文請她吃午餐，晚上則回家和家人吃飯，問到生日願望是否拍拖？她表示對於感情自己採取佛系態度，自爆以往自己太執着，希望自己能改變對方，現在知道不能強求，學懂放下執着順其自然，現在希望自己的工作更忙。賴佩琳在MV中是負責悲傷部份，飾演暗戀者的她，承受張與辰角色為她帶來的傷痛，她自稱是「I人」現實生活中未試過做主動，MV中要主動出擊對她是突破。此外，有網民讚她樣貌似內地演員趙露思，她自覺也相似，因為對方現時炙手可熱，所以令她感到很開心。