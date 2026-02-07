呂慧儀想12歲囝囝與文靜兼讀書叻女仔玩 滕麗名喜見古天樂推出唱片 恨同對方合唱《天命最高》

劉丹、林淑敏、呂慧儀、滕麗名及單立文等今日（7日）到尖沙咀出席《愛．回家之開心速遞》快閃活動，眾人先砌揮春遊戲之餘，更大講吉利說話，亦向圍觀的市民大派利是封。

呂慧儀忙大掃除

呂慧儀與滕麗名一起受訪，呂慧儀指情人節完成拍攝後收爐，然後就要忙大掃除，初五才啟市，新年想帶兒子返家鄉探望90多歲的嫲嫲，但首先要搶高鐵飛，自己這方面不太熟悉，要靠哥哥幫她搶，若搶不到飛就會留在家中陪兒子打機，又指兒子已經12歲已變青少年，所以現在要訓練他有責任感，幫手清潔家居，問到她的兒子現在是否有拍拖？她說：「個仔仍然鍾意同男仔玩，因為女仔唔識踢波，我都想佢識一個文靜、讀書叻嘅女仔同化佢。」滕麗名即笑呂慧儀是典型的媽媽。

滕麗名與老公出埠過二人世界

滕麗名表示自己在情人節已經收爐，難得今年新年有長假，將會與老公出埠過二人世界，因為最近要拍劇之餘要緊要宣傳電影《尋秦記》，所以自己要補償對方。提到《尋秦記》加長版，她指看到有廣告，指會在情人節上映，但反而自己不清楚，因拍攝的時候拍了很多內容，有很多戲份也是沒有對白，所以不知道加長版會有什麼，自己亦很期待，又指得知古天樂再推出唱片，也很期待聽他唱歌，提議她在慶功宴上叫古天樂唱《天命最高》，她說：「如果佢肯唱，我陪佢一齊唱！」

