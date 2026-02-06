姜濤回應《東周刊》意外撞車：愛驅仍在修理中 恨拍拖羨慕Stanley成家立室 否認約滿轉會

《東周刊》早前爆還未甩「P牌仔」的姜濤，去年底駕價值60萬的愛驅出街時，不小心發生交通意外，導致他擦傷，而愛驅擦花之餘，更撞到凹陷，之後姜濤改以平價日本車代步。姜濤今日（6日）出席慈善演唱會記者會時指撞車已是很久之前的事，自己也沒事，只是車身弄花了一點，雖然發生意外，但他表示沒有害怕揸車。

Jeremy敢坐姜濤車

問到姜濤是否感肉赤？他笑指自己有買保險，又指當時是晚上在街邊，自己也忘記了在哪裏，因為那天好攰，更叮囑大家要小心駕駛。至於家人是否有擔心？他指有，因自己是新手，揩揩碰碰一定有，而在旁的李駿傑（Jeremy）則謂指等姜濤的車技好一點再接送他，問他現在是否敢坐姜濤的車？Jeremy說：「OK，佢而家應該有返小小經驗，俾少少面你，我好想坐呀！」姜濤指愛驅仍在修理中，現在是租日本車代步，趁現在嘗試不同的車。

專注在工作上

對於早前有傳姜濤將約滿後有意「轉會」到另一間國際性唱片公司，開拓海外市場，姜濤即笑指自己是「轉打pickleball」，又指沒有轉會這件事：「唔知喺邊度傳出嚟，我都係睇新聞先知，而家都係Focus喺工作，未來會點？大家都唔知道，我連聽日食咩都唔知道，所以我都係專心做好自己嘅嘢先。（話你想工作自主同北上賺錢！）呢啲都唔知喺邊度傳出嚟，我都有啲好奇喺邊度傳出嚟。」姜濤又謂沒有特意想在哪裏發展，有任何機會也要珍惜，並不在乎在哪裏，只要有舞台就會做，至於續約方面，他指沒特別傾，因為自己還未有這個心思，現在只想做好今年的歌：「我諗諗吓陣間返去食咩先，真係諗唔到咁遠嘅將來。」

可做Stanley婚禮花仔

提到姜濤的巡迴演唱會，有姜糖投訴場地太細買不到飛，姜濤即笑說：「我又唔係真係好紅，我開到已經好開心啦大佬，我真係冇關心過Tour場嘅大細，我純粹開心有得去就得。」姜濤又指最近真的迷上打匹克球，昨晚才跟梁業與陳立安一起打，自己是打完籃球再去打，不過不是因為操fit，純粹覺得好玩，更即時相約Jeremy一起去打。對於邱士縉宣布結婚，姜濤指對方有邀請自己去婚禮，不過不敢做對方的伴郎或兄弟，笑指他可做花仔，姜濤說：「可以呀！（你唔鍾意做呢啲？）我未做過我唔知，佢邀請我咪試吓，恭喜Stanley！（羨慕？）羨慕呀！（幾時到你成家立室？）差唔多，你話將來點知，乜都有機會，所有嘢都有可能，（想拍拖？）想！我覺得我呢個時候答唔想好假，所有嘢都有可能，（未有對象？）未，有你哋應該都影到。」

不清楚游學修被雪藏

姜濤早前在IG貼出舊片，他笑言是因為沒事做，所以才跟大家分享，讓大家不喜歡看就會貼其他，問到是否懷緬以前那麼自由，他坦言會懷念小時候的無憂無慮。提到商台破冰，他指這些都是聽公司安排，而自己大概3月會出新歌。他早前為品牌拍宣傳照，不過因《造星VI》三甲也有份影，因而被指「黐金糠」，姜濤說：「唔好咁講，我覺得呢個時代，大家作為artist為咗大眾開心，每人都係服務緊一啲鍾意我哋嘅歌迷，都唔希望大家有咩猜想，咁樣唔好。」至於游學修被Viu雪藏，之後他曬與姜濤的合照反擊，姜濤指與對方私下有傾偈，但對方是否被雪則不清楚，所以沒辦法評論。

Jeremy與范卓賢合唱有壓力

另外，對於今次慈善音樂會演出， Jeremy將會跟范卓賢合作，他指這是跟對方第二次合作，自己很欣賞對方，又覺得對方的聲音很好聽，但今次合唱反而自己有壓力：「因為要有師兄水準先得，所以大家要一齊努力啲！」姜濤指好開心有這樣的緣份能跟陳柏宇合作，因為兩人是同一個監製，由於兩人也很喜歡陳奕迅的歌，所以剛在後台也有商量應該唱哪一首。