許廷鏗約姜濤Ivy打匹克球發洩 Candy不便過問193「被請假」原由

影視圈
更新時間：18:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-06 HKT

許廷鏗、COLLAR的Candy和Ivy、姜濤、李駿傑及陳柏宇等今日（6日）出席慈善演唱會記者會，大會宣布除了是日出席記招的歌手之外，還有李幸倪、盧瀚霆。活動上，ZPOT一見到師兄姜濤、李駿傑、陳柏宇等即企起身鞠躬。《造星IV》導師許廷鏗則笑言想同Candy、Ivy跳舞表演。

跳唱表演向COLLAR請教

許廷鏗與Candy、Ivy受訪，久未露面的許廷鏗笑指最近忙打匹克球，又指對手是肥仔（梁業），「剛才也有約姜濤打波。」而Ivy都有打匹克球，笑稱可以約埋一邊打波一邊練氣。問到許廷鏗當晚是否表演跳唱表演？他自舞技只比陳柏宇好一點，「我好享受跳舞，好不好睇就見仁見智！」Candy期待跟許廷鏗合作，形容對方有「爸爸」、「導師」的感覺，在排練、練歌方面希望得到對方指導。許廷鏗稱看過她們不少演出，在跳唱方面下過苦功，要向她們學習。

許廷鏗早前在訪問中自爆當年表現備受批評，而向同事掟手機，他叮囑Candy、Ivy不要學他，「我要求嚴謹，不知不覺間有啲壓力積埋，狀態同大家日常認知嘅許廷鏗有啲出入，一怒之下就將個電話飛咗去同事嗰度！我掟完都嚇一嚇！原來積埋積埋啲壓力要抒發。」他形容外界看到藝人光鮮一面，其實也有壓力，「現在改為打波發洩。」

另外，問到Candy最近有沒有同「被請假」的緋聞男友193（郭嘉駿）聯絡？她表示最近較忙，沒有和193聯絡，對於公司的安排，「自己不方便過問太多。」

