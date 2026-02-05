Anson Lo貼地孖大學同學Re-U 昔日Danso青澀樣曝光

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前與家人旅行散心，叉足電後，最近重投工作，除為首張個人專輯《KINGDOM》舉行簽唱會，又去錄音室錄製新歌，同時亦籌備拍攝MV，工作排到密密麻麻。而即使Anson Lo工作多忙，亦抽時間享受me time見朋友輕鬆一下，日前，他更貼地參與大學同學的聚會。

網民大讚難得

Anson Lo當年在香港城市大學修讀工商管理學士（商業分析），後來醉心跳舞，放棄學位轉投跳舞行業，成為跳舞導師，並參加《全民造星》成為MIRROR成員。日前，Anson Lo就跟大學同學re-u，有同學在社交網公開合照，相中見一行十人在家中聚會，枱面放滿外賣pizza、donut等，戴上帽子的Anson Lo打扮causal ，並舉起V字手勢，展露出燦爛的笑容，全冇明星架子，與同學們玩得相當盡興，同學寫道：「三年一莊聚」。

而相片中，更見一張當年Anson Lo參與Danso與隊友的大合照，樣子相當青澀。網民都表示「當年Danso的Anson企出來已經吸引到所有人的目光」，更有不少人大讚Anson Lo作為樂壇頂流，依然會參與同學的聚會，實在難得。