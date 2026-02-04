張柏芝變「裝修工人」 兩母子澳洲買家品溫馨互動全直擊 大仔Lucas陽光帥氣look引熱議

謝霆鋒和前妻張柏芝的兩名兒子長子謝振軒（Lucas）及次子謝振南（Quintus）從小到大都是外界焦點，雖然兩子盡得父母的真傳，由內到外都條件十足，隨時可以原地出道，不過二人一直以來非常重視兩名兒子的成長和教育，所以兩兄弟目前學業為重。

張柏芝Lucas母子間溫馨舉動成焦點

早前曾有指Lucas被澳洲兩大學院雪梨大學（University of Sydney）與及澳大利亞音樂學院（ Australian Institute of Music）取錄，為繼承爸爸音樂事業的衣鉢做準備，日前張柏芝與三名兒子到澳洲，一家人齊齊陪Lucas開學。其後有網民在澳洲一間傢俬連鎖店巧遇張柏芝和Lucas，母子間的溫馨舉動，再度成為焦點。

張柏芝為Lucas到澳洲升學打點

近年北上發展的張柏芝工作接過不停，但她對三個仔一直照顧有加，今次Lucas到澳洲升學，張柏芝當然要為兒子打點，出發當日，有網民在機會發現張柏芝此行相當大陣仗，至少拎了六個喼、一個發泡膠箱、兩個背囊、一個手提行李箱，張柏芝更逐件拎行李擺上輸送帶，確保無誤。日前有網民在一間傢俬連鎖店巧遇張柏芝和Lucas，當時兩母子採購家用品，全程有商有量，默契大足，Lucas比媽媽還要高出一個頭，舉手投足流露出一股酷勁，與年輕時的謝霆鋒如出一轍。張柏芝其後亦有在IG限時動態發文，笑稱自己變成裝修工人。

Lucas啟動屬於自己的音樂旅程

曾有指Lucas決定到澳洲入讀澳大利亞音樂學院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校區，主修音樂專業，正式啟動屬於自己的音樂旅程，隨時有望畢業返港後，以「星三代」身份加入娛樂圈。AIM是澳洲最具聲譽的音樂學府之一，曾培養不少傑出人才，包括著名小提琴家James Cuddeford及歌手Gabby Dever等，能夠取得入學資格足證Lucas的實力。張柏芝和Lucas兩母子採購家用品的相片流出後，有人說：「我們lucas又高又帥了，以後澳洲是偶遇聖地了，我也想去。」、「陽光帥氣，看起來很健康的那種。」、「好帥，看起來性格還挺好」、「她兒子真的和留學中介一直傳的那樣，在悉尼讀書了嗎？」、「哎呀帥呀，要是出道我就粉了！」、「超高顏值母子」、「老大是那種男友力爆棚的感覺，老二是那種甜甜的感覺。」、「她兒子很型男，以後肯定很有男人味。」

