張繼聰為與兒子志趣相投 入坑追買收藏卡 被網民大讚「廿四孝」老竇
更新時間：20:45 2026-02-03 HKT
發佈時間：20:45 2026-02-03 HKT
現年46歲的張繼聰和謝安琪婚後育有一對仔女，轉眼間大仔張瞻（James）已經18歲， 向來緊貼潮流的張繼聰，與兒子一向冇代溝，近日，為了了解兒子的興趣，更「入坑」迷上遊戲收藏卡，被網民大讚「廿四孝」老竇。
游學修勸張繼聰唔好入坑
張繼聰在社交網上載手握遊戲收藏卡的照片，並表示受兒子薰陶迷上了這個新玩意，他寫道：「通常都係我『導』人玩電單車，依家我畀屋企另一個張先生『導』返轉頭。零知識，純粹靠眼緣算係入吓門先。了解下一代鍾意啲乜嘢，一齊玩吓，都要做嘅。臨走，見到有張梵高（造型卡）好靚，原來係會心癢癢，大鑊」他更問大家有什麼靚卡可以推介？
網民都大讚張繼聰為「廿四孝」老竇，更笑言叫他他小心「入坑」，因為一張珍藏卡的炒價，可由幾百至幾萬，「呢啲真係唔係講笑！犀利Bitcoin」、「唔好呀，玩呢啲要賣車架」，連游學修都留言說：「走呀！唔好入呢啲坑呀。」張繼聰則謂：「個坑直徑好似好大」。
