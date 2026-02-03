前港姐冠軍楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生 曾傳斷背絕跡幕前

曾經在經典處境劇《真情》飾演大馬拿督「歸齡高」楚原兒子的「歸亞南」郭耀明，當年官仔骨骨的造型，再加上在劇中錯綜複雜的感情線吸引了不少師奶觀眾，幸好最後與「小敏」楊婉儀結婚，總算令師奶觀眾鬆一口氣。

神隱多時的郭耀明近日終現身

雖然郭耀明當年有不少演出機會，但有傳因被發現與男伴同居而惹疑雲，所以一直未能擔正做主角，只安排做四、五線角色，結果郭耀明在2007年拍完《通天幹探》後退出娛樂圈，試過與朋友開酒吧，後來轉跑道做保險。神隱多時的郭耀明近日終現身，61歲的他越老越Man，兼且撞樣吳尊。

郭耀明外貌與當年拍劇分別不大

日前有網民在小紅書貼上一段短片，原來是郭耀明拍片為自己慶祝生日，片中所見，郭耀明的外貌與當年拍劇分別不大，只是變成銀髮族兼留有鬍鬚，佬味極濃，絕對不比當演員時遜色。郭耀明早年活躍於社交網，不時晒出半裸自拍照大騷肌肉，早年曾被野生捕獲，身材略為發福。郭耀明拍劇經常飾演賤男或前男友等角色，其中包括《鹿鼎記》演「阿珂」梁小冰舊愛鄭克塽、《狀王宋世傑》中「白玲瓏」郭藹明的前男友唐雪喬、《烈火雄心》中「沈碧瑤」關詠荷的前度葉世輝、及《刑事偵緝檔案IV》中「唐心如」李珊珊的舊情人霍偉聰等。

郭耀明曾表明不喜歡做乖仔

對於 在《 真情 》的演出， 郭耀明曾表明不喜歡做乖仔：「 我希望做一啲多變化嘅角色，最好係喺一套劇裏面由好人變壞人，又或者做精神分裂嘅人，咁先有發 揮，但係呢啲好講天時地利人和，要遇好角色要講運氣。郭耀明亦曾否認自己是同性戀，但承認身邊有不少同性好友，他亦曾表示有女友。

