金多寶｜古天樂阿Sa客串致敬港產片 翁子光為答謝許冠文採納結局建議

導演翁子光首部賀歲喜劇電影《金多寶》將於2月13日（年廿六）上映，主演陣容包括金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等，邀得許冠文、古天樂、鮑起靜、蔡卓妍、陳輝虹等驚喜助陣。

翁子光碌爆友情卡

金燕玲飾演家中殿堂級的母親角色，而她的丈夫一角同樣需具份量與親切感，因此林氏一家的「隱藏大boss」就像精神支柱般的存在，翁導透露：「呢個角色非許冠文莫屬！」兩人曾在《風再起時》合作，許冠文更摘下金像獎「最佳男配角」獎項。翁導認為：「自從《破·地獄》之後，許冠文成為新一代觀眾心目中香港『戲骨』代表，佢絕對係香港演員嘅一個符號。」翁導形容，許冠文雖然是特別客串，仍相當緊張，開拍前多次與他討論劇本，現在既溫暖感人而又驚喜的結局，正是由許冠文建議。

此外，翁導及古天樂常常私下討論香港電影的現況，他形容是「跟著佢後面奔跑」。之前有人紛紛猜測借錢給翁導演開拍《正義迴廊》的K先生正是古天樂，翁導提到：「古天樂唔單只係演員，更加係全面嘅電影人。」透露古天樂二話不說答應客串《金多寶》。對翁導來說，古天樂象徵對香港電影精神的扶持，亦成就兩人首次結片緣。另外，翁導早已期待與阿Sa（蔡卓妍）在喜劇上合作，他感激阿Sa在百忙之中抽時間客串，致敬香港電影。

而其他重量級演員，例如鮑起靜、陳輝虹等，都是翁導好友，他們的加入帶來親和力。翁導強調選角過程意外地順利，「呢班演員本身就易令觀眾『有感覺』，無論網絡世界或者日常，都令人覺得熟悉而溫暖。仲有好似張錦霞帶來強烈親切感，縮短咗同觀眾嘅距離。」

提到自資拍電影，翁導不諱言當下香港電影處於低谷，觀眾習慣看短劇，不愛看長片，他的想法卻是：「衰到貼地都要拍！」他不希望嗌高調口號，望作品體現這份精神，「香港觀眾永遠喜歡睇香港電影，只要拍得好，佢哋就會入場支持，好似《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》待，證明咗呢樣嘢。」