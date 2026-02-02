葉蒨文孖曾展望內地開騷搵真銀 連環狂咀曬恩愛

葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因《女神配對計劃》而爆紅，二人在節目完結後多次公開拍拖，更以情侶檔身份出席商演活動。昨晚（1日）葉蒨文與GM、以及另一對「CP」羅毓儀、林俊其、蔡思貝在廣州舉行《Share Me Your Love》音樂會，二人在台上多次連環錫錫，大放閃光彈，相當恩愛。

羅毓儀、林俊其不甘示弱

葉蒨文與曾展望以情侶檔現身音樂會，二人分別唱出《就算世界無童話》、《三生有幸》、《女神戀愛腦》等多首冧歌，每當一方在獻唱時，另一方都不時做出心心手勢以示支持，場面甜蜜，二人更一度手拖手落台與觀眾近距離接觸，葉蒨文更主動錫男方面頰，其後，GM在徇眾要求下又大方錫了葉蒨文的面頰一下，再追加錫咀，恩愛程度爆燈，即是引起全場起哄。而另一對「CP」羅毓儀與林俊其亦不甘示弱，合體演出期間不乏甜蜜互動，林俊先突襲錫女友額頭，其後在觀眾要求下再咀對咀錫錫，高調甜蜜放閃。網民對於這兩對CP都非常受落，並紛紛留言表示：「期待他們早日拉埋天窗」、「真係好sweet」、「拍住拖搵錢真開心」。