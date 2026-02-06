金多寶｜李尚正楊詩敏第一次演夫妻 寧嗌大交唔加Kiss戲｜專訪

李尚正（阿正）、楊詩敏（蝦頭）第一次合拍賀歲片《金多寶》演夫妻，火花四濺，蝦頭曾經作客阿正主持的《香港奇則3》，阿正︰「係喎！嗰次我帶你去『姑婆屋』，係睇到幾鬼投入！」蝦頭反擊：「我細細個睇你啲嘢，尤其同星爺合作嘅電影。」她形容阿正喜感呈現屬於「慢」，「同我啱啱相反！我拍喜劇會研究演員唔同嘅表現方式，佢畀我唔少啟發。」兩位喜劇演員戲外談起伴侶相處之道，也是妙語如珠。撰文及攝影︰李志宏、場地︰K11 Art House

阿正拋書包

兩人演夫婦卻像貼錯門神，誤會頻生，笑稱嗌大交戲份，火花四濺，比Kiss戲、床戲更「止癮」，阿正解釋：「情侶、夫妻成日有呢啲問題！就係『以為』對方明白我、『以為』對方了解我，『以為』對方唔愛我。慢慢雙方就乜嘢都唔講，距離就係咁產生。有本書叫《我可能錯了︰森林智者的最後一堂人生課》，一定要睇 ，相處就係唔好咁多假設，唔好咁多『以為』！」蝦頭有疑問︰「咁一段關係，唔係要有距離咩？」阿正解釋︰「我嘅『距離』，係要了解拍檔去到點樣嘅地步？首先我要定一條界線，超過咗就有反效果。我唔會過份到要知道你嘅初戀係邊個，點解分手……真係乜嘢都要問到底？我知你有秘密㗎，而我唔需要知道秘密嘅內容。」

蝦頭靈機一動︰「《金多寶》我哋嘅角色，林肯、唐文珊就係冇定呢條線，不停喺『你接受唔到我，我又以為你點點點』輪迴。」阿正：「現實中最難係『看見』對方，而唔係『改變』對方。你要了解對方，自己都要畫條線，乜嘢要保留，邊啲嘢要坦白，呢種互動先會舒服。溝通唔係說教、浪漫理論，係練習。你要練習點樣表達自己，練習了解對方。」蝦頭認同：「情侶、夫妻每天都要有固定溝通時間，傾吓生活瑣事，等對方知道『我聆聽緊你』。」

蝦頭、阿正初次合作拍電影《金多寶》，有大量對手戲。

鍾雪瑩在《金多寶》中演蝦頭、阿正的女兒。

蝦頭曾經作客阿正主持的《香港奇則3》，節目介紹香港住宅裝修佈局。

溝通要有幽默感

阿正補充︰「溝通入面要有幽默感。生活太艱難，若笑笑口面對，好多問題就唔使咁尖銳，係感情嘅潤滑劑。」蝦頭補助：「幽默要捉得好準，過度嬉笑可能變成逃避。真正嘅以幽默應對，係你知道『痛位』喺邊，仍選擇去理解去回應。」《金多寶》談兩性相處之道，也觸及死亡主題，阿正︰「導演翁子光呢句對白我好有共鳴──死亡係避免唔到，所以要好好生活。村上春樹話齋，『死和生不是對立的兩極，死是以生的一部分存在著』。」蝦頭：「仲有『接受』！接受失去，接受無常，接受自己有所恐懼。死亡唔係結束，係提醒我哋期待下次擁抱，珍惜下次講我愛你嘅機會。」

兩人拍完《金多寶》，對現實生活中的感情可有幫助？沒有拍拖的蝦頭說：「阿正成本百科全書咁，呢次合作之後，我覺得自己靚咗，開朗咗，健康咗，吸引異性都易啲！」阿正：「我吹水就叻！上面啲嘢都係睇書睇返嚟，紙上談兵呀！」

蝦頭指親密關係最易「錯頻」，「因為雙方太熟，所以乜嘢都唔講。」（《金多寶》電影劇照）

金燕玲是《金多寶》核心，維繫家庭和睦。

鍾雪瑩、呂爵安在《金多寶》有感情線。