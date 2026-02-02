Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原來視咁的丨賴慰玲大讚吳偉豪老竇味濃 孖陳曉華輪流嫌棄何廣沛

影視圈
更新時間：17:15 2026-02-02 HKT
發佈時間：17:15 2026-02-02 HKT

娛樂訪談節目《一周星星》，每集將瞄準影視圈及歌壇等焦點人物進行訪談，4大主持：許文軒、王鎮泉、潘盈慧、區永權輪流為節目訪問藝人。昨晚播出的第8集嘉賓陣容鼎盛，除了有劇集《非常檢控觀》的馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪及陳曉華，還有身份成謎的《中年好聲音4》藝人代表——「獅子王」、「貓女郎」、「企鵝人」及「白羊君」。

陳曉華和賴慰玲不約而同直指吳偉豪老竇味濃。
陳曉華和賴慰玲不約而同直指吳偉豪老竇味濃。
賴慰玲、馬德鐘、吳偉豪及陳曉華，到《一周星星》受訪。
賴慰玲、馬德鐘、吳偉豪及陳曉華，到《一周星星》受訪。
賴慰玲直指何廣沛做老公好唔可靠。
賴慰玲直指何廣沛做老公好唔可靠。

今集絕對可以用「嘻嘻哈哈」形容，兩組受訪嘉賓均笑料極多！向來愛向嘉賓發問刁鑽問題的《一周星星》，先向《非常檢控觀》的賴慰玲及陳曉華問了一個爆笑假設性問題：「馬德鐘、何廣沛和吳偉豪，揀誰做爸爸、丈夫和兒子？」，結果賴慰玲及陳曉華竟不約而同直指吳偉豪「老竇味濃」；至於何廣沛則同時被2人嫌棄，賴慰玲：「我唔會畀何廣沛做我老公，佢好唔可靠，成日好似油條咁，佢好鍾意吹水呀……」陳曉華：「我會忍唔住成日都鬧佢。」

馬德鐘肉緊還原經典對白。
馬德鐘肉緊還原經典對白。
4位面具藝人接受主持各種「刁鑽大逼供」。
4位面具藝人接受主持各種「刁鑽大逼供」。
問到緋聞對象是否圈中人，「獅子王」與「貓女郎」陷入Hang機狀態。
問到緋聞對象是否圈中人，「獅子王」與「貓女郎」陷入Hang機狀態。

另被賴慰玲及陳曉華一致「裁定」為「搞笑開心果」的馬神，在節目中還會親身「神還原」坊間熱爆的經典對白：「全部嘢都係我做嘅！」、「求你鞭打本王」、「扣你五十分」，肉緊程度更遠勝「原著」，極度爆笑；馬神還會大方回應「萬能Key」之謎，製作組更實測了馬神「萬能Key指數」。4位演員又輪流大爆自身及合作過藝人的搞笑小秘密。

「獅子王」疑似多緋聞

至於《中4》4位面具藝人，接受了主持許文軒（Edmond）各種「刁鑽大逼供」，讓更多人能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條問題最驚爆的答案，4人不約而同表示曾在節目中穿水着上陣，當中「白羊君」更揚言「每年都着一次」，全場爆笑。當Edmond問到他們的另一半或緋聞對象是否圈中人時，「獅子王」與「貓女郎」同時陷入hang機狀態，更互望尋求協助；眼見2人陷入膠着狀態，Edmond發功直接指出「獅子王」疑似勁多緋聞，令到「獅子王」進入靜止畫面，相當爆笑！4位藝人更大談戴面具唱歌體驗、參賽期間是否真如傳聞所指有「爭歌」情況。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
5小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
19小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
21小時前
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
7小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
12小時前
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
12小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
9小時前