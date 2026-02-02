原來視咁的丨賴慰玲大讚吳偉豪老竇味濃 孖陳曉華輪流嫌棄何廣沛

娛樂訪談節目《一周星星》，每集將瞄準影視圈及歌壇等焦點人物進行訪談，4大主持：許文軒、王鎮泉、潘盈慧、區永權輪流為節目訪問藝人。昨晚播出的第8集嘉賓陣容鼎盛，除了有劇集《非常檢控觀》的馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪及陳曉華，還有身份成謎的《中年好聲音4》藝人代表——「獅子王」、「貓女郎」、「企鵝人」及「白羊君」。

陳曉華和賴慰玲不約而同直指吳偉豪老竇味濃。

賴慰玲、馬德鐘、吳偉豪及陳曉華，到《一周星星》受訪。

賴慰玲直指何廣沛做老公好唔可靠。

今集絕對可以用「嘻嘻哈哈」形容，兩組受訪嘉賓均笑料極多！向來愛向嘉賓發問刁鑽問題的《一周星星》，先向《非常檢控觀》的賴慰玲及陳曉華問了一個爆笑假設性問題：「馬德鐘、何廣沛和吳偉豪，揀誰做爸爸、丈夫和兒子？」，結果賴慰玲及陳曉華竟不約而同直指吳偉豪「老竇味濃」；至於何廣沛則同時被2人嫌棄，賴慰玲：「我唔會畀何廣沛做我老公，佢好唔可靠，成日好似油條咁，佢好鍾意吹水呀……」陳曉華：「我會忍唔住成日都鬧佢。」

馬德鐘肉緊還原經典對白。

4位面具藝人接受主持各種「刁鑽大逼供」。

問到緋聞對象是否圈中人，「獅子王」與「貓女郎」陷入Hang機狀態。

另被賴慰玲及陳曉華一致「裁定」為「搞笑開心果」的馬神，在節目中還會親身「神還原」坊間熱爆的經典對白：「全部嘢都係我做嘅！」、「求你鞭打本王」、「扣你五十分」，肉緊程度更遠勝「原著」，極度爆笑；馬神還會大方回應「萬能Key」之謎，製作組更實測了馬神「萬能Key指數」。4位演員又輪流大爆自身及合作過藝人的搞笑小秘密。

「獅子王」疑似多緋聞

至於《中4》4位面具藝人，接受了主持許文軒（Edmond）各種「刁鑽大逼供」，讓更多人能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條問題最驚爆的答案，4人不約而同表示曾在節目中穿水着上陣，當中「白羊君」更揚言「每年都着一次」，全場爆笑。當Edmond問到他們的另一半或緋聞對象是否圈中人時，「獅子王」與「貓女郎」同時陷入hang機狀態，更互望尋求協助；眼見2人陷入膠着狀態，Edmond發功直接指出「獅子王」疑似勁多緋聞，令到「獅子王」進入靜止畫面，相當爆笑！4位藝人更大談戴面具唱歌體驗、參賽期間是否真如傳聞所指有「爭歌」情況。